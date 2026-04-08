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¡Nuevo CAMBIO en el precio del dólar en Colombia hoy 8 de abril de 2026! Tocó máximos

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 8 de abril de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 08 de 2026
08:14 a. m.
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El dólar en Colombia, en la mañana de este 8 de abril de 2026, reportó una tasa de apertura de 3.630,050 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado llegó a los 3.678,19 pesos, lo que significa que subió 13.78 pesos respecto a la jornada anterior y, además, alcanzó su nivel más alto en más de una semana.

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Según el registro histórico del dólar, la última TRM similar se había presentado el jueves 26 de marzo de 2026, cuando fue exactamente de 3.688,46 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 8 de abril de 2026: estos son los datos clave

La Tasa Representativa del Mercado, en comparación con la del miércoles de la semana anterior (1 de abril de 2026), aumentó 18.09 pesos.

Sin embargo, revisando la TRM de hace un mes (8 de marzo de 2026), hubo una disminución de 117.36 pesos, que representan un 3.09%.

Asimismo, tomando como punto de partida la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (8 de abril de 2025), el descenso fue de 696.34 pesos, que equivalen a un 15.92%.

Y, haciendo el balance con la primera TRM del 2026, hubo una pérdida de 78.89 pesos y el 2.1%.

Precio del dólar en Colombia: así está la compra y venta hoy 8 de abril de 2026

En la mañana de este 8 de abril de 2026, en promedio, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

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  • Bogotá: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.680 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.560 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.
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