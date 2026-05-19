Revelan las ciudades donde anularían millones de fotomultas y devolverían dinero a conductores

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte abrieron investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la operación de cámaras de detección electrónica, conocidas como SAST o fotomultas.

Pero más allá del anuncio oficial, las cifras del informe revelan el verdadero impacto, pues cerca de 6 millones de comparendos podrían quedar sin efecto y más de $1 billón ya pagado por conductores tendría que ser devuelto.

El documento conocido por las autoridades detalla que las entidades investigadas habrían impuesto más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.

Además, el consolidado muestra que 5.958.238 comparendos pendientes tendrían que ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito.

Cali, Medellín y Popayán: las ciudades con más fotomultas bajo revisión

La investigación muestra cuáles son las autoridades con mayores cifras de comparendos que podrían quedar anulados.

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La Secretaría de Movilidad de Cali encabeza el listado con 2.324.499 fotomultas que tendrían que ser revocadas. Además, registra recaudos por más de $292.228 millones.

Le sigue Medellín, donde aparecen 570.315 comparendos bajo revisión y recaudos superiores a $62.415 millones.

Otro caso que llama la atención es Popayán. La Secretaría de Tránsito Municipal acumula 551.162 comparendos que podrían quedar sin validez, además de recaudos cercanos a $69.490 millones.

También aparecen cifras elevadas en:

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Cundinamarca: 297.507 comparendos a revocar.

Sabaneta: 258.117.

Los Patios: 249.761.

Bogotá: 186.543.

Barranquilla: 125.332.

Bello: 90.374.

En Bogotá, por ejemplo, el informe señala que ya se habrían recaudado más de $70.773 millones mediante estos sistemas tecnológicos.

Fuente: Ministerio de Transporte / Noticias RCN

¿Por qué investigan las fotomultas?

Según el Ministerio de Transporte, las investigaciones apuntan a posibles incumplimientos de requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718.

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La principal irregularidad detectada está relacionada con el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento indispensable para garantizar la legalidad y confiabilidad de las cámaras.

La Superintendencia encontró tres escenarios:

12 organismos habrían operado sin contar con concepto técnico.

7 habrían usado conceptos expedidos a terceros.

18 comenzaron a operar antes de obtener el aval correspondiente.

Ante esto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que esta actuación “marca un precedente histórico”.

“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias”, afirmó.

Por su parte, el superintendente Alfredo Piñeros aclaró que la medida no busca eliminar las cámaras de tránsito, sino garantizar que funcionen conforme a la ley.

“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana”, señaló.

El informe también advierte que las entidades investigadas podrían enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, una cifra que superaría los $2,1 billones.