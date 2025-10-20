CANAL RCN
Nueva polémica por proyecto que busca implementar cámaras de fotomultas en buses del SITP

La propuesta, que ha generado un intenso debate ciudadano, hace parte de una estrategia más amplia para mejorar la movilidad en la ciudad y promover el respeto a las normas de tránsito.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
03:50 p. m.
Toda una nueva polémica se ha generado tras conocerse un plan piloto que la Policía de Bogotá está evaluando y que permitiría la instalación de cámaras de fotomultas en los buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), con el objetivo de sancionar a quienes invadan los carriles exclusivos.

Fotomultas serán instaladas en buses del SITP

Esta propuesta, que ha generado un intenso debate ciudadano, se enmarca en una estrategia más amplia para mejorar la movilidad en la ciudad y promover el respeto a las normas de tránsito.

Según los expertos consultados, medidas similares han sido implementadas con éxito en otras ciudades alrededor del mundo, arrojando resultados positivos en términos de fluidez del tráfico y comportamiento vial.

Es importante destacar que esta iniciativa no es una ocurrencia aislada, sino que está respaldada legalmente por el Plan Nacional de Desarrollo de la administración del presidente Gustavo Petro.

Además de Bogotá, Cali también está considerando la implementación de este sistema.

Aunque aún no se ha realizado un anuncio formal, las autoridades capitalinas están avanzando en la implementación del proyecto.

Esta semana se inició la instalación de cámaras en algunos buses del SITP, y se espera que en los próximos días la Secretaría de Movilidad comunique oficialmente los detalles del plan piloto.

El objetivo principal de esta medida es generar cambios en los comportamientos ciudadanos y mejorar la fluidez en los corredores que cuentan con carriles exclusivos para el transporte público.

Algunos ciudadanos, consultados por este medio, manifestaron estar en desacuerdo con la medida. “Mal hecho porque la movilidad está tremenda”, “Mal hecho porque están abusando. Ellos no usan el carril exclusivo de ellos, sino que también se meten por donde quieren”.

Nueva polémica por fotomultas en buses del SITP

Según Edder Velandia, experto en seguridad, “hoy, la ciudad de Bogotá está buscando alternativas para mejorar esa presencia y control de la autoridad. Lo podemos hacer de manera remota utilizando estos dispositivos tecnológicos”.

Hasta ahora, los conductores estaban acostumbrados a las cámaras fijas en puntos específicos de la ciudad.

Con esta nueva medida, la vigilancia se extendería a lo largo de las rutas del SITP, lo que podría resultar en un aumento considerable de las sanciones por invasión de carriles exclusivos.

