Un aberrante caso de presunto maltrato animal ha sido reportado nuevamente en Barranquilla en donde fue hallado ‘Napoleón’, un perro criollo que habría recibido un machetazo en una de sus patas.

El animal fue hallado por rescatistas de la fundación Por Amor a Rocky, quienes reportaron la presencia de este y su grave estado de salud. Aunque el canino logró ser rescatado, actualmente la fundación se encuentra tras la búsqueda de recursos para poder salvar su vida.

Perrito habría recibido un machetazo en Barranquilla

‘Napoleón’ fue hallado deambulando y agonizando por las calles de Barranquilla en donde, al parecer, habría recibido un machetazo en una de sus patas. La extremidad fue hallada colgando y llena de moscas por lo que se presume que su herida estaría infectada.

Además, el animal también presentó una condición corporal desfavorable. Al parecer, el canino habría estado varias semanas en condición de calle.

“Este perrito recibió un machetazo en Barranquilla. Lo encontramos agonizando en la calle, con su pata colgando y la herida muy infectada. Ahora deben amputarle la pata de urgencia para evitar que se muera. Nos duele verlo así. Su estado es crítico y no tenemos los recursos para operarlo, pero no queremos perderlo”, aseguraron desde la fundación.

Pese a los esfuerzos por reunir recursos para poder llevar a cabo la intervención médica, la fundación Por Amor a Rocky informó que el animal no puede entrar a cirugía a raíz de su anemia severa. De esta manera, ‘Napoleón’ debe ser estabilizado para poder someterse a la amputación de su extremidad.

“Debemos reunir 1.200.000. Buscamos 120 personas que donen $10.000 o lo que puedan para que Napoleón entre a cirugía”, aseguró la fundación Por Amor a Rocky.

Los interesados en apoyar el proceso de recuperación de ‘Napoleón’ podrán hacerlo a través de la cuenta oficial de la fundación en redes sociales en donde se encuentran los canales para realizar las donaciones.

Perrito fue golpeado con una tranca en Barranquilla

Los casos de maltrato animal en ciudades como Barranquilla siguen siendo reportados constantemente por fundaciones animalistas. En las horas más recientes, la fundación Huellitas Callejeras Barranquillas reportó un hecho estremecedor donde un sujeto habría golpeado a un perro Husky con una tranca.

Adicionalmente, el animal posee hemoparásitos, garrapatas, entre otras complicaciones que se encuentran siendo atendidas por médicos veterinarios. Según la fundación, el presunto responsable ya fue identificado y, al parecer, sería el responsable de otros hechos de presunto maltrato animal en la zona.