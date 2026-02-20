Reconocido colegio de 70 años de historia anunció insolvencia con estudiantes ya matriculados: esto se sabe

El Colegio Refous, una de las instituciones educativas más tradicionales y prestigiosas de Bogotá y Cundinamarca, ha sacudido a la comunidad educativa al anunciar formalmente que se acogerá a un proceso de reorganización empresarial bajo el amparo de la Ley 1116.

Con casi 70 años de trayectoria formando a figuras destacadas del país, la institución enfrenta hoy un panorama financiero complejo.

La noticia se dio a conocer a través de una circular oficial firmada por su rector, Santiago Jeangros. El documento detalla que la decisión fue tomada tras meses de análisis por parte de un comité de expertos, con el fin de organizar las obligaciones económicas de la institución, las cuales, según reportes de la comunidad, podrían superar los $20.000 millones de pesos.

Fundado en 1958 por el recordado maestro suizo Roland Jeangros, el Refous ha sido reconocido por su modelo pedagógico centrado en la disciplina, el humanismo y la excelencia en matemáticas.

Sin embargo, factores económicos actuales han llevado a la administración a buscar esta figura legal, que no debe confundirse con un cierre definitivo, sino como un mecanismo para renegociar deudas y garantizar la viabilidad a largo plazo.

¿Qué pasará con los 1.500 estudiantes? Esto respondió la institución

La principal interrogante de los padres de familia y acudientes gira en torno a la continuidad académica de los cerca de 1.500 estudiantes matriculados. Ante la incertidumbre, la rectoría y la asociación de padres (ASREFOUS) han emitido mensajes de tranquilidad:

Operación normal: Las directivas enfatizaron que el colegio no se encuentra en proceso de liquidación. Las clases y actividades administrativas continúan según el calendario escolar de 2026.

Garantía de títulos: Al acogerse a la Ley 1116, la institución busca precisamente proteger la operación. Esto significa que los procesos de grado y la validez de los estudios cursados se mantienen bajo la supervisión de las autoridades educativas.

Incertidumbre en los últimos grados: A pesar de los anuncios de normalidad, los estudiantes de 10° y 11° manifiestan mayor preocupación ante la posibilidad de un cambio de plantel en medio de sus procesos de admisión universitaria.

El proceso ahora queda en manos de la Superintendencia de Sociedades, que deberá evaluar la solicitud y determinar si el colegio cumple con los requisitos para iniciar la reorganización. Este marco legal permite que la empresa siga funcionando mientras se llega a un acuerdo de pago con los acreedores, evitando embargos que puedan paralizar el servicio educativo.