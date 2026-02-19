Millonarias deudas sacuden a prestigioso colegio de Bogotá: ¿Será liquidado?

La comunidad educativa del Colegio Refous, que durante décadas fue sinónimo de tradición y prestigio en Bogotá y la Sabana, hoy enfrenta una crisis financiera que podría afectar la continuidad académica de cerca de 1.500 estudiantes.

La institución confirmó, mediante una circular firmada por su rector, Santiago Jeangros, y a través de un video en redes sociales, que evalúa acogerse a un proceso de reorganización bajo la Ley 1116 de insolvencia empresarial.

Según el comunicado, un comité de expertos recomendó utilizar este mecanismo legal para reestructurar las obligaciones económicas y garantizar la operación del colegio, decisión que deberá ser avalada por la Superintendencia de Sociedades.

Colegio emitió comunicado que encendió las alarmas

La información comenzó a circular oficialmente en los últimos días, pero varios acudientes aseguran que la noticia los tomó por sorpresa. Algunos incluso relatan que se enteraron de la situación por vías informales, como un cartel exhibido frente a la institución advirtiendo sobre la insolvencia.

El colegio, con casi 70 años de trayectoria, estaría enfrentando deudas que superarían los $30.000 millones. Aunque la administración insiste en que el proceso busca proteger la continuidad académica y mantener la excelencia educativa, para muchas familias el mensaje llegó tarde.

“Cuando matriculé a mi hijo el año pasado, debieron informarnos que atravesaban dificultades financieras”, señaló un padre de familia que pidió reserva de su nombre.

Otros padres de familia coinciden en que, al tratarse de una institución de alto reconocimiento y matrículas elevadas, esperaban mayor transparencia frente a una crisis de esta magnitud.

¿Qué va a pasar si el colegio se acoge a la ley de insolvencia?

La preocupación no es solo institucional, sino profundamente personal. Padres temen que, si el proceso fracasa, el siguiente paso sea la liquidación, lo que implicaría el cierre inmediato de la institución.

Para estudiantes de grados superiores, la posibilidad de un traslado forzado en pleno calendario académico representa un golpe emocional y académico. Están a meses de culminar su etapa escolar y prepararse para pruebas fundamentales en su ingreso a la universidad.

Muchas familias han pagado matrículas, pensiones y otros costos del año escolar por anticipado. En caso de una liquidación, se preguntan qué pasará con esos recursos y si existiría algún mecanismo de devolución, considerando que en estos procesos las prioridades de pago están definidas por ley.

La crisis, según algunos padres, no surgió de manera repentina. Aseguran que los problemas financieros comenzaron tras el fallecimiento del líder histórico de la institución, momento en el que la administración cambió y las obligaciones económicas se incrementaron progresivamente.

¿Reorganización o liquidación del colegio Refous?

La Ley 1116 de 2006 permite que empresas y organizaciones con dificultades financieras soliciten un proceso de reorganización para negociar deudas, evitar la quiebra y continuar operando. Durante ese periodo, la entidad puede seguir funcionando mientras busca acuerdos con sus acreedores.

No obstante, expertos advierten que si no se logra demostrar viabilidad económica o alcanzar un acuerdo, el proceso puede derivar en liquidación. En ese escenario, el cierre sería ordenado por las autoridades y los activos vendidos para saldar deudas.

Mientras la Superintendencia de Sociedades analiza la solicitud, la comunidad educativa del Refous permanece a la espera de respuestas concretas