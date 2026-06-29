Empresa de envases con impacto en economía circular entra al ranking mundial de sostenibilidad de TIME

La compañía Tetra Pak, presente en millones de hogares colombianos, fue reconocida por la revista TIME y Statista como una de las empresas más sostenibles del mundo, al ser incluida en el listado World’s Most Sustainable Companies 2026.

RELACIONADO Escuela rural en Córdoba abre sexto grado con pupitres reciclados

El ranking evalúa criterios de impacto ambiental, transparencia, gestión de recursos y estrategia climática, consolidándose como una de las clasificaciones más rigurosas en materia de sostenibilidad corporativa.

Impacto en Colombia: reciclaje y economía circular

En el país, Tetra Pak ha logrado avances significativos en la economía circular. Solo en 2024 se recolectaron y reciclaron cerca de 383 millones de envases posconsumo, equivalentes a 4.990 toneladas de material recuperado, alcanzando una tasa de reciclaje del 21%.

La compañía destinó $3.500 millones al fortalecimiento de infraestructura y programas de reciclaje, con más de 1.000 puntos de recolección en distintas regiones. Además, 335 organizaciones gestoras de residuos participaron en la cadena de aprovechamiento, beneficiando directamente a más de 36.000 recicladores de oficio.

Innovación y compromiso social

El reconocimiento internacional también valoró la capacidad de Tetra Pak para generar soluciones sostenibles en toda su cadena de valor. En Colombia, los materiales recuperados de sus envases se transforman en productos como mobiliario escolar, pisos deportivos, gafas de sol y aplicaciones industriales.

La compañía impulsa iniciativas como ReSíclamos Colombia, RecoLectores y programas ciudadanos como Ecobot y Reciclar es D1, De Todos, que promueven la participación comunitaria en la economía circular.

“Este reconocimiento refleja el trabajo conjunto con clientes, recicladores, proveedores, aliados y comunidades para impulsar la innovación y fortalecer la economía circular”, destacó Marcela Velasquez, directora de Tetra Pak Región Andina.

La inclusión en el ranking de TIME refuerza la tendencia global de evaluar a las empresas no solo por sus resultados financieros, sino también por su capacidad de generar impacto positivo y aportar soluciones a los desafíos ambientales.