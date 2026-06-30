Desgarrador: figura del Mundial 2026 hizo gol y rompió en llanto tras el fallecimiento de su hijo

En la noche del lunes 29 de junio, Países Bajos y Marruecos se enfrentaron en el Estadio Monterrey por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Cody Gakpo, el atacante de Países Bajos y Liverpool, conversó con Ronald Koeman, el director técnico neerlandés, y fue titular a pesar de estar atravesando el momento más difícil de su vida.

Y es que, durante el sábado 27 de junio, Noa van der Bij, su pareja, confirmó en las redes sociales que falleció el bebé que estaban esperando.

"Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Gracias por todo su amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo, siempre serás amado, siempre serás nuestro hijo", escribió la pareja de Cody Gakpo.

Además, el jugador de Países Bajos reposteó ese desgarrador mensaje, indicó que su corazón estaba roto y pidió privacidad.

En medio de esa coyuntura, al minuto 72 del partido vs. Marruecos, Cody Gakpo anotó el gol de su selección y rompió en llanto al acordarse de su bebé.

Video: así fue la conmovedora celebración de Cody Gakpo tras anotar en el partido entre Países Bajos vs. Marruecos

Apenas Cody Gakpo remató y el balón hizo contacto con la malla del arco defendido por Marruecos, se arrodilló en el suelo, apoyó su cara en el césped y se llevó sus manos a la cabeza.

De inmediato, todos sus compañeros lo rodearon para abrazarlo, él rompió en llanto y, tras ponerse de pie, señaló al cielo para dedicarle la anotación a su bebé.

Así fue como se vivió el momento más emotivo de la Copa del Mundo 2026:

Estas fueron las reacciones tras el gol de Cody Gakpo vs. Marruecos

En medio del conmovedor momento que vivió Cody Gakpo tras la anotación, varios hinchas de Países Bajos también rompieron en llanto en las tribunas.

Además, en las redes sociales hubo múltiples mensajes de condolencias. "Me quiebro", "es el momento más triste del Mundial 2026", "qué tristeza", "me destruye completamente" y "mucha fuerza", fueron algunos de ellos.