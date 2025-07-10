CANAL RCN
Economía

Colombia, entre los peores países para pensionarse: así se ubica a nivel internacional

El país se ubica en una posición crítica de acuerdo con este estudio.

Embargo de pensión
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
08:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo informe, el Índice Global de Retiro (GRI) 2025 de Natixis Investment Managers, ha vuelto a encender las alarmas al confirmar lo que muchos trabajadores temían: Colombia se mantiene atrincherada en los últimos lugares del ranking mundial de países para la jubilación.

El estudio, que evalúa a las principales economías del mundo basándose en factores cruciales para la vejez como el bienestar material, las finanzas, la salud y la calidad de vida, sitúa al país en una posición incómoda y que subraya la urgencia de una reforma estructural efectiva, no solo legislativa.

Colpensiones: así puede acceder a pensión con solo 500 semanas cotizadas
RELACIONADO

Colpensiones: así puede acceder a pensión con solo 500 semanas cotizadas

Mientras naciones como Noruega e Irlanda se consolidan en la cima, el panorama colombiano obliga a una introspección dolorosa sobre la protección social de sus adultos mayores.

Así se ubica Colombia como uno de los peores países para jubilarse

El nuevo Índice Global de Jubilación (GRI) 2025, publicado por Natixis Investment Managers, ha lanzado una de las advertencias más duras para Colombia: el país se ubicó en el penúltimo lugar (puesto 43 de 44) del ranking mundial, solo superando a India.

El informe, que evalúa el entorno de retiro en las economías líderes a través de 18 indicadores clave, le otorgó a Colombia una puntuación general de solo el 33%, lo que evidencia un preocupante deterioro en la seguridad para el retiro y una brecha abismal con los líderes globales, Noruega e Irlanda.

Fondos privados dan aviso a mujeres en su pensión por vejez: habrá cambios a partir de 2026
RELACIONADO

Fondos privados dan aviso a mujeres en su pensión por vejez: habrá cambios a partir de 2026

El principal lastre que arrastra a Colombia al fondo del índice es el subíndice de Bienestar Material, donde el país obtuvo un desolador puntaje del 7% y quedó en el último puesto global. Este indicador mide la capacidad económica de los jubilados para mantener una vida digna y se ve minado por problemas estructurales.

Más de la mitad de los trabajadores colombianos operan en la informalidad, lo que se traduce directamente en cero cotizaciones pensionales. La falta de una base contributiva sólida impide que el sistema sea viable o que ofrezca coberturas amplias.

Países con mejor puntaje de pensión a nivel mundial

  1. Noruega - 83%
  2. Irlanda - 82%
  3. Suiza - 81%
  4. Islandia
  5. Dinamarca
  6. Australia
  7. Países Bajos
  8. Alemania
  9. Luxemburgo
  10. Eslovenia
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

Aerolínea se unió con importante supermercado y lanza tiquetes con 30% de descuento

Ejército Nacional

Sueldos del Ejército Nacional de Colombia: cuánto ganan los oficiales, suboficiales y soldados

Visa

Se reveló el top 3 de países de América Latina con más visas de Estados Unidos negadas: ¿está Colombia?

Otras Noticias

Millonarios

¿Polémica? La mano en el área que no fue penal en el Millonarios vs. América de Cali

Una mano en el área por parte de Jorge Arias había terminado en pena máximo a favor de América, pero un llamado del VAR cambió todo.

Nueva York

Dos adolescentes mueren en Nueva York por imitar el juego viral ‘Subway Surfers’ en el metro

Las autoridades han empezado a monitorear las zonas de alta incidencia con drones, evitando, al menos, 50 tragedias.

Cali

Semana de la Biodiversidad en Cali reunió a más de 334.000 personas y dejó un legado ambiental

Artistas

Así reaccionó Florinda Meza al sketch de 'El Chavo del 8' donde participó Bad Bunny

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado