Colombia, entre los peores países para pensionarse: así se ubica a nivel internacional

Un nuevo informe, el Índice Global de Retiro (GRI) 2025 de Natixis Investment Managers, ha vuelto a encender las alarmas al confirmar lo que muchos trabajadores temían: Colombia se mantiene atrincherada en los últimos lugares del ranking mundial de países para la jubilación.

El estudio, que evalúa a las principales economías del mundo basándose en factores cruciales para la vejez como el bienestar material, las finanzas, la salud y la calidad de vida, sitúa al país en una posición incómoda y que subraya la urgencia de una reforma estructural efectiva, no solo legislativa.

Mientras naciones como Noruega e Irlanda se consolidan en la cima, el panorama colombiano obliga a una introspección dolorosa sobre la protección social de sus adultos mayores.

Así se ubica Colombia como uno de los peores países para jubilarse

El nuevo Índice Global de Jubilación (GRI) 2025, publicado por Natixis Investment Managers, ha lanzado una de las advertencias más duras para Colombia: el país se ubicó en el penúltimo lugar (puesto 43 de 44) del ranking mundial, solo superando a India.

El informe, que evalúa el entorno de retiro en las economías líderes a través de 18 indicadores clave, le otorgó a Colombia una puntuación general de solo el 33%, lo que evidencia un preocupante deterioro en la seguridad para el retiro y una brecha abismal con los líderes globales, Noruega e Irlanda.

El principal lastre que arrastra a Colombia al fondo del índice es el subíndice de Bienestar Material, donde el país obtuvo un desolador puntaje del 7% y quedó en el último puesto global. Este indicador mide la capacidad económica de los jubilados para mantener una vida digna y se ve minado por problemas estructurales.

Más de la mitad de los trabajadores colombianos operan en la informalidad, lo que se traduce directamente en cero cotizaciones pensionales. La falta de una base contributiva sólida impide que el sistema sea viable o que ofrezca coberturas amplias.

Países con mejor puntaje de pensión a nivel mundial