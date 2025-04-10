Fondos privados dan aviso a mujeres en su pensión por vejez: habrá cambios a partir de 2026

La pensión por vejez es una prestación económica mensual que reciben los trabajadores que han cumplido con la edad y el número de cotizaciones requeridas por la ley para finalizar su vida laboral. Se trata de un beneficio que busca garantizar el bienestar y la seguridad económica del jubilado durante su retiro.

En Colombia, la pensión de vejez está regulada principalmente por la Ley 100 de 1993 y sus posteriores modificaciones. Los requisitos varían según el régimen pensional al que el trabajador se encuentre afiliado: el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (administrado por Colpensiones) o el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (administrado por fondos privados).

RELACIONADO Nueva polémica por solicitud del Gobierno de trasladar millonaria suma a Colpensiones

Ante este contexto, son millones de mujeres en Colombia las que tienen deben tener pendiente sus requisitos tras varios cambios que habrá a partir del mes de enero del año 2026.

Cambio clave para mujeres a partir de enero de 2026

La reducción progresiva de las semanas de cotización para las mujeres se estableció a través de la Sentencia C-197 de 2023 de la Corte Constitucional y fue ratificada por la Ley de Reforma Pensional 2381 de 2024, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2025.

Sin embargo, a principios de 2024, la Corte ordenó aplicar esta misma reducción a las mujeres afiliadas a fondos privados, específicamente para acceder a la garantía de pensión mínima.

La aplicación de las 1.000 semanas de cotización no es inmediata. La disminución se da de forma progresiva, a partir de la implementación de la nueva ley pensional en julio de 2025.

El número de semanas requeridas se reduce anualmente hasta alcanzar las 1.000 semanas en el año 2036. Para el RAIS, la reducción será de 15 semanas cada año.

Ante esto, desde los fondos privados, como Porvenir, recomendaron a las mujeres revisar su historia laboral y así lograr consolidar las semanas cotizadas, en caso de faltar información, deben solicitar la corrección ante la entidad donde se encuentran afiliadas.

Así será la reducción de semanas para mujeres

2025: 1.275 semanas.

2026: 1.250 semanas.

2027: 1.225 semanas.

2028: 1.200 semanas.

2029: 1.175 semanas.

2030: 1.150 semanas.

2031: 1.125 semanas.

2032: 1.100 semanas.

2033: 1.075 semanas.

2034: 1.050 semanas.

2035: 1.025 semanas.

2036: 1.000 semanas.