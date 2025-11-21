Contraloría lanzó una advertencia sobre subsidios de gas y energía: esto se sabe

La Contraloría General de la República advirtió un déficit estructural en los recursos destinados a los subsidios de energía y gas para 2025, poniendo en evidencia una brecha significativa entre las apropiaciones disponibles y las necesidades reales del sector.

Durante la quinta Mesa Técnica Conjunta con la Procuraduría, el organismo resaltó que esta situación afecta directamente la sostenibilidad fiscal de los servicios públicos domiciliarios.

Subsidios de energía y gas: brechas entre recursos y necesidades

Para el sector de energía eléctrica, la entidad confirmó que la apropiación inicial de $3,16 billones apenas cubre el 47% de los $6,6 billones requeridos en 2025. Aunque los pagos alcanzan $2,58 billones, equivalentes al 82% de los recursos disponibles, la Contraloría señaló que el Ministerio de Minas y Energía podría agilizar pagos por $580.000 millones ya presupuestados.

En el caso del gas combustible, la ejecución del 100% de los recursos asignados no evita el desbalance: el proyecto nacional agotó totalmente su presupuesto y requiere $750.000 millones adicionales para cubrir el resto del año.

Los programas asociados al gas licuado de petróleo (GLP) muestran avances dispares: mientras los subsidios e infraestructura alcanzan una ejecución del 71%, la iniciativa de sustitución de leña —crucial para la transición energética— solo llega al 17%, pese a tener recursos disponibles por $45.500 millones.

Presión fiscal y deudas acumuladas: efectos sobre el sector

Uno de los puntos más críticos es la opción tarifaria del Covid-19, cuya deuda acumulada asciende a $4,5 billones, de los cuales $2,6 billones corresponden a usuarios de estratos 1, 2 y 3. Aunque se planteó reconocer esta carga financiera como deuda de la Nación, la propuesta no fue incluida en los proyectos de Ley de Financiamiento ni en el presupuesto de 2026.

Frente a la sostenibilidad operativa del sector, la Contraloría manifestó preocupación por la situación de Air-e S.A.S., empresa bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos. El organismo continuará evaluando el impacto de esta intervención y la correcta prestación del servicio en el Caribe.

La entidad también destacó la implementación de un modelo analítico de datos en tiempo real, desarrollado junto a la Dirección DIARI, que permitirá verificar mensualmente apropiaciones, giros y saldos pendientes. Esta herramienta fortalecerá el control preventivo y la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a subsidios.

Aunque celebró el incremento del 37,1% en la inversión proyectada para subsidios en 2026 —equivalente a $4 billones—, la Contraloría concluyó que esta cifra sigue siendo insuficiente. El organismo insistió en la necesidad de una planeación presupuestal adecuada para garantizar la continuidad y sostenibilidad de los subsidios energéticos.