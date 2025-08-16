Colombia organizará el mayor evento cripto de América Latina: de esto se trata

Colombia ha emergido como un actor clave en el panorama de las criptomonedas en América Latina ya nivel global. Con una de las tasas de adopción más altas de la región, el país se ha convertido en un campo fértil para el uso, la inversión y el desarrollo de activos digitales.

La adopción de criptomonedas en Colombia se ha disparado en los últimos años, impulsada por varios factores: la búsqueda de alternativas a los sistemas financieros tradicionales, el acceso a plataformas de intercambio intuitivas y el uso de las stablecoins como refugio de valor y para el envío de remesas.

Según datos recientes, el país se encuentra entre las economías con mayor adopción de criptoactivos en Latinoamérica, con un volumen de transacciones anuales que ha superado los 26 mil millones de dólares.

En medio de la redefinición del papel de América Latina en la economía digital global, Colombia se consolida como eje de expansión Web3 con la llegada del Cripto Latin Fest 2025, el evento más influyente de habla hispana sobre activos digitales.

De esto se trata el Cripto Latin Fest 2025

La octava edición se realizará el 20, 21 y 22 de agosto en el Jardín Botánico de Medellín, con la expectativa de reunir a más de 3.000 asistentes, 40 conferencistas internacionales y 30 startups del sector, en un contexto donde la industria global ya suma 861 millones de usuarios y una capitalización superior a los US$4 billones.

Según su CEO, Santiago Guzmán, el evento contará con la presencia de fondos de inversión líderes y podría movilizar hasta US$5 millones en capital semilla, además de inyectar US$500.000 a la economía local mediante turismo, empleo y logística.

El festival también refleja la creciente relevancia de Colombia en este ecosistema: el país mueve entre US$6.500 y US$8.000 millones anuales en criptoactivos y cuenta con al menos 5 millones de usuarios, aunque la adopción aún es incipiente —solo el 10,2% de los adultos posee monedas digitales, según cifras del sector.

Los 6 temas que se presentarán en el Cripto Latin Fest

DeFi y bancarización sin bancos: las finanzas descentralizadas ofrecen una alternativa directa para regiones excluidas del sistema tradicional. Colombia encuentra aquí una vía concreta hacia la inclusión financiera. Regulación pendiente: sin un marco normativo claro, el país sigue operando en un vacío legal que limita la expansión segura del ecosistema. El festival reunirá a actores del sector público y privado para debatir soluciones viables. Monedas digitales oficiales (CBDCs): con avances en China y Europa, el evento explorará sus posibles efectos en la economía, la banca y su aplicación futura en Colombia. Seguridad digital y fraudes: en lo que va de 2025, las pérdidas por ataques a plataformas cripto superan los US$2.000 millones. Se abordarán prácticas claves para proteger activos y evitar estafas. Web3 y soberanía digital: la evolución hacia una internet donde los usuarios controlan sus datos y activos será otro tema central, con aplicaciones concretas en redes, comercio y entretenimiento. IA y blockchain como dupla tecnológica: se presentarán casos reales de cómo estas tecnologías se combinan para mejorar la eficiencia, automatizar procesos y fortalecer la transparencia.

Además de los paneles, habrá talleres prácticos para aprender desde cero a usar una billetera, hacer pagos con cripto, identificar estafas y operar en exchanges seguros.