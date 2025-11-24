Colombia puso en marcha el parque solar Pétalo del Norte I

Colombia dio un nuevo paso en su estrategia de transición energética con la entrada en operación del parque solar Pétalo del Norte I, un proyecto fotovoltaico de 19,9 MWp ubicado en el municipio de Los Patios, Norte de Santander. El complejo, desarrollado por Climate Found Managers, comenzó a entregar energía al Sistema Interconectado Nacional y se convierte en una de las iniciativas renovables más importantes para esta región del país.

La construcción del parque generó más de 400 empleos, de los cuales el 80% correspondió a mano de obra local. Entre los beneficiados estuvieron mujeres, jóvenes y comunidades con acceso limitado a oportunidades laborales, gracias a los programas de formación impulsados por la empresa en alianza con instituciones educativas regionales. Durante la fase de montaje se instalaron miles de paneles solares de última generación, capaces de transformar la radiación solar en energía limpia y estable para el sistema eléctrico nacional.

“Pétalo del Norte I es el resultado de una gestión coordinada que demuestra la madurez del ecosistema solar colombiano. Desde Andina Solar hemos articulado la inversión, el desarrollo y la construcción del proyecto, garantizando el cumplimiento de los tiempos previstos. Este logro confirma que la cooperación entre actores locales e internacionales puede traducirse en resultados concretos para la transición energética del país.” Enfatiza Diana Corzo, Gerente de proyecto de Andina Solar.

Con una capacidad instalada de 19,9 MW, Pétalo del Norte I genera más de 43 GWh de energía limpia al año, suficiente para más de 32 mil personas y la reducción de 13 mil toneladas de CO₂ anuales. Este aporte ayuda a diversificar la matriz energética nacional, históricamente dependiente de fuentes hídricas, aportando estabilidad y seguridad energética en zonas con alto potencial solar como el nororiente del país.

Las autoridades locales valoraron la puesta en marcha del parque como un impulso clave para la economía regional, especialmente por el impacto en empleo, formación técnica y dinamización de proveedores en Norte de Santander. Asimismo, resaltaron que la llegada de proyectos como este contribuye a diversificar la matriz energética y a fortalecer la seguridad eléctrica del país en un contexto de creciente demanda.

Climate Found Managers reiteró su compromiso de seguir invirtiendo en Colombia y ampliar su presencia en el mercado de energías renovables. Pétalo del Norte I se integra así a la lista de proyectos solares que buscan posicionar al país como un referente en la transición hacia fuentes más limpias y sostenibles.