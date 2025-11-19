Innovación energética: empresas adoptan sistemas que disminuyen hasta un 35% su gasto de electricidad

Colombia atraviesa uno de los escenarios más complejos en materia eléctrica de los últimos años, y mientras se intensifican las alertas, distintos sectores buscan soluciones para mitigar el impacto.

En este contexto, lanzan un ecosistema tecnológico que permite a las empresas optimizar su gasto de energía y reducir sus consumos hasta en un 35%, fortaleciendo su eficiencia operativa y sostenibilidad.

Frente a esta situación, las compañías ya exploran alternativas para enfrentar el déficit que se proyecta para los próximos meses.

Las cifras de la demanda revelan un crecimiento constante que supera la capacidad firme del sistema. De acuerdo con estimaciones técnicas, el país enfrenta una brecha energética que podría ampliarse si persisten los retrasos en infraestructura, los cuellos regulatorios y la escasez de gas natural que respalda la generación en tiempos de sequía.

Este panorama ha llevado a que cada vez más empresas adopten herramientas tecnológicas orientadas a gestionar mejor su consumo y disminuir el impacto en momentos críticos.

El riesgo de apagón ya no es una posibilidad lejana, sino una consecuencia previsible si no actuamos a tiempo. Las empresas deben prepararse desde ahora para consumir de manera más inteligente, aprovechar la tecnología y hacer de la eficiencia una estrategia de sostenibilidad y competitividad, mencionó Juan Pablo Rojas, fundador y CEO de Vértebra Soluciones, una compañía especializada en gestión de servicios públicos y eficiencia energética.

¿Qué está impulsando la adopción de soluciones energéticas inteligentes?

El sector privado reconoce que el riesgo de racionamiento no es un escenario remoto. Expertos señalan que la falta de nuevas plantas de generación, los avances lentos en proyectos de transmisión y la alta dependencia de fuentes hídricas durante fenómenos climáticos adversos han llevado a que se busquen alternativas inmediatas.

En este contexto, las compañías como Vértebra Soluciones han implementado plataformas de monitoreo y sistemas automatizados que permiten vigilar en tiempo real el uso de electricidad, identificar fugas de consumo y optimizar procesos internos.

Estas soluciones combinan sensores, analítica digital y automatización para ajustar cargas, mejorar la eficiencia de equipos y adoptar estrategias de ahorro alineadas con las operaciones diarias.

Los resultados son notables: algunas organizaciones ya reportan disminuciones de hasta 35% en su gasto energético.

¿Cómo contribuye la tecnología a enfrentar el déficit energético?

Plataformas avanzadas de gestión han permitido que cientos de empresas centralicen la información de sus sedes, auditen consumos y corrijan desperdicios en tiempo real.

Esta digitalización no solo facilita la toma de decisiones basada en datos, sino que abre oportunidades para integrar energías renovables, ajustar horarios productivos y aprovechar incentivos tributarios disponibles para proyectos de eficiencia.

Además, especialistas destacan que la transición hacia sistemas inteligentes fortalece los indicadores de sostenibilidad, mejora la competitividad y reduce la presión sobre la red eléctrica en horas pico.