Proponen 20 cambios al Código de Tránsito en Colombia: así impactarían a los conductores

Las reglas para los conductores en Colombia podrían tener una transformación profunda si avanza una propuesta que plantea reemplazar el actual Código Nacional de Tránsito por un nuevo Estatuto Nacional de Seguridad Vial, Movilidad y Tránsito.

La iniciativa contempla 20 cambios relacionados con fotomultas, grúas, patios, sanciones, SOAT y hasta beneficios para quienes mantengan un buen comportamiento en las vías.

La propuesta es liderada por el concejal de Bogotá Julián Forero, quien considera que la normativa vigente, expedida hace más de dos décadas, requiere una actualización que responda a fenómenos como las plataformas digitales, la micromovilidad y el crecimiento del parque de motocicletas.

“Colombia no necesita más remiendos sobre un Código que fue concebido hace más de dos décadas. Necesitamos un Estatuto nuevo, moderno y justo”, señaló Forero.

¿Cuáles son los 20 cambios propuestos para los conductores en Colombia?

Uno de los puntos plantea poner fin a las fotomultas cuando no exista identificación del infractor. También se propone eliminar retenes ilegales y modificar los cobros asociados a grúas y patios.

Las 20 propuestas son:

No imponer fotomultas sin identificar al infractor. Eliminar retenes ilegales. Establecer tarifas más justas para las grúas. Cobrar patios según el tiempo real de permanencia. Eliminar normas consideradas obsoletas. Separar a quien sanciona de quien juzga. Crear una nueva institucionalidad de seguridad vial. Unificar los procedimientos de tránsito en Colombia. Priorizar pedagogía sobre recaudo. Fortalecer la educación vial desde los colegios. Establecer normas más claras para conductores. Crear un Defensor Técnico del Conductor. Permitir cumplir determinadas multas mediante trabajo comunitario. Regular las plataformas tecnológicas de transporte. Reforzar el debido proceso en las sanciones. Modernizar el SOAT. Crear descuentos progresivos para buenos conductores. Establecer multas proporcionales para motos y micromovilidad. Actualizar las exigencias del kit de carretera. Reducir las inmovilizaciones por infracciones menores.

¿Estos cambios al Código de Tránsito ya están aprobados?

Por ahora, ninguna de estas 20 medidas representa un cambio vigente para los conductores. El planteamiento busca abrir una discusión para construir una nueva legislación nacional y tendría que surtir los procesos correspondientes antes de convertirse en norma.

RELACIONADO SOAT en Colombia cambiaría y algunos conductores pagarían más por esta razón

Forero aseguró que la discusión debería involucrar a motociclistas, conductores, transportadores, expertos y autoridades.

“No estamos proponiendo acabar con la autoridad ni permitir que se incumplan las normas. Estamos proponiendo que las reglas sean claras, que las sanciones sean justas, que se respete el debido proceso y que la seguridad vial deje de confundirse con el recaudo”, afirmó.

La iniciativa busca poner sobre la mesa una reforma integral que contemple las nuevas formas de movilidad y actualice las reglas que diariamente deben cumplir millones de conductores en Colombia.