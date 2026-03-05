CANAL RCN
Deportes

Novedades: Rodrigo Holgado recibió duro fallo del TAS

Rodrigo Holgado, quien permanece en préstamo por parte del América de Cali, recibió novedades de su caso.

Rodrigo Holgado América de Cali (3)
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
06:35 p. m.
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmó este jueves la sanción impuesta por la FIFA en el caso de fraude relacionado con procesos de nacionalización para representar a Selección de fútbol de Malasia. La decisión impacta directamente al delantero argentino Rodrigo Holgado, actual jugador de América de Cali, quien figura entre los futbolistas involucrados en el proceso disciplinario.

El máximo tribunal deportivo del mundo resolvió mantener la sanción deportiva contra siete jugadores que participaron en el intento de obtener la nacionalidad malasia mediante documentos irregulares. Sin embargo, el TAS introdujo una modificación importante: los futbolistas podrán retomar los entrenamientos con sus respectivos clubes, aunque continuarán inhabilitados para disputar partidos oficiales durante un año.

La decisión representa un alivio parcial para los jugadores, pero mantiene consecuencias deportivas significativas para sus carreras profesionales.

El caso que investigó la FIFA

El expediente se originó tras una investigación que determinó que varios futbolistas extranjeros iniciaron procesos de nacionalización para representar a Malasia en competiciones internacionales. Entre los involucrados aparecen Rodrigo Holgado, los argentinos Facundo Tomás Garcés Rattaro e Imanol Javier Machuca, el brasileño Joao Vitor Brandao Figueiredo, los españoles Gabriel Felipe Arrocha y Jon Irazabal Iraurgui, además del neerlandés Héctor Alejandro Hevel Serrano.

De acuerdo con el fallo del TAS, los trámites de nacionalización se realizaron utilizando documentos falsificados con el objetivo de demostrar vínculos familiares o legales con el país asiático. No obstante, la investigación concluyó que los jugadores no tenían ninguna relación real con Malasia.

La propia Federación Malasia de Fútbol (FAM) terminó reconociendo su responsabilidad institucional en el caso. Según explicó la entidad, el papel de los futbolistas se limitó a aportar los documentos requeridos para el proceso, los cuales —según su versión— no fueron elaborados ni alterados por ellos.

Consecuencias deportivas y sanciones

Aunque el TAS aceptó reducir parcialmente las restricciones iniciales, consideró que los jugadores actuaron como cómplices dentro del proceso irregular, razón por la cual decidió mantener la suspensión para disputar partidos oficiales durante doce meses.

Además, el tribunal ratificó la multa de 350.000 francos suizos impuesta por la FIFA a la federación malasia, sanción económica que se mantiene tras la revisión del caso.

La investigación también tuvo efectos en el ámbito deportivo, ya que la FIFA decidió modificar los resultados de tres partidos amistosos disputados por Malasia el año pasado, transformándolos en derrotas por marcador de 3-0.

Mientras tanto, clubes como América de Cali siguen atentos al desarrollo del caso, especialmente por el impacto que puede tener en la disponibilidad competitiva de Rodrigo Holgado en el corto plazo. Aunque el delantero podrá entrenar con normalidad, su imposibilidad de disputar encuentros oficiales representa un desafío importante para el equipo escarlata y para el propio jugador en el desarrollo de su temporada.

