Video | Hallaron a un niño caminando campante en la pista del aeropuerto de Barranquilla: ¿qué se sabe?

Un incidente generó preocupación en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, luego de que un niño de apenas 10 años lograra ingresar a una zona restringida de la terminal aérea y caminar por la plataforma donde operan los aviones.

El hecho ocurrió el 23 de ener, hacia las 6:30 de la tarde, y fue confirmado por la Aeronáutica Civil, entidad que explicó que se trató de un ingreso no autorizado que obligó a activar los protocolos de seguridad dentro del aeropuerto.

Según las autoridades, el menor es habitante de un sector de viviendas de invasión ubicadas cerca del aeropuerto, desde donde habría accedido al área restringida.

¿Qué se sabe del niño que apareció caminando en la pista del aeropuerto de Barranquilla?

De acuerdo con la información conocida, el niño logró entrar a la zona de la pista después de romper una rejilla del cerramiento que protege el perímetro del aeropuerto.

Una vez dentro, el menor caminó por la plataforma aérea sin autorización. En imágenes conocidas del hecho se observa que el niño estaba descalzo, vestido con una bermuda y una camiseta, mientras recorría la zona lateral de la pista.

El menor avanzó por el área hasta llegar a un punto en el que se detuvo, en un lugar cercano a donde operan las aeronaves, lo que encendió las alertas dentro de la terminal aérea por el riesgo que representaba su presencia en una zona restringida.

Aeronáutica Civil se pronunció por el niño que apareció en la pista del aeropuerto de Barranquilla

En un documento oficial, la Aeronáutica Civil confirmó los detalles del incidente.

La Aeronáutica Civil informa a la opinión pública que el pasado 23 de enero de 2026, aproximadamente a las 18:30 horas, se presentó un ingreso no autorizado de un menor de edad en la parte occidental de la plataforma del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

La entidad explicó que el niño fue detectado rápidamente por el personal que vigila permanentemente la zona.

El menor fue detectado de manera oportuna por el personal de bomberos que realiza labores permanentes de vigilancia en la zona.

Tras detectar la situación, se activaron los procedimientos establecidos para estos casos.

De inmediato, se activó el protocolo correspondiente: se dio aviso al Centro de Control y Operaciones (CCO), se aseguró al menor en condiciones adecuadas y se coordinó su traslado a la Policía Nacional, que inició el procedimiento establecido para estos casos.

RELACIONADO Descubren macabros videos en el celular de uno de los presuntos responsables del crimen de dos hermanas en Malambo

Posteriormente, la Policía de Infancia y Adolescencia intervino para ubicar a la familia del menor.

Posteriormente, la Policía de Infancia y Adolescencia logró ubicar a la madre del menor, residente en un sector cercano a la base aérea, garantizando así su retorno seguro al entorno familiar.

¿Por qué el menor quería ingresar a la pista del aeropuerto de Barranquilla?

Durante las verificaciones realizadas tras el incidente, el propio niño explicó cuál era su intención al ingresar a la pista del aeropuerto.

Según lo manifestado por el propio menor, su ingreso se habría producido por el sector contiguo a la base aérea, con la intención de acercarse a los aviones.

Después de lo ocurrido, el área de seguridad del aeropuerto inició una revisión para determinar el punto exacto por donde el menor logró ingresar.

Desde el momento del incidente, el área de Seguridad, en articulación con la base aérea y la empresa de vigilancia, adelantó una revisión exhaustiva para determinar el punto de acceso y fortalecer los controles existentes.

Como resultado de esa evaluación, la Aerocivil anunció varias medidas para reforzar la seguridad en el aeropuerto. Entre las acciones adoptadas están:

Refuerzo del cerramiento perimetral.

Mayor supervisión en los puestos de control y aumento del personal motorizado.

Agilización del contrato para instalar luminarias adicionales.

Fortalecimiento del sistema de videovigilancia con más cámaras y sensores de movimiento.

Coordinación con la base aérea para reforzar las restricciones de ingreso.

La entidad también informó que se aumentó la presencia del área social en las comunidades cercanas al aeropuerto con el objetivo de advertir sobre los riesgos que implica ingresar a estas instalaciones.

Finalmente, la Aeronáutica Civil señaló que el incidente fue controlado de forma inmediata y que no se registraron consecuencias en la operación aérea.