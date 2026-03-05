CANAL RCN
Presidente Trump tendría en mente dar otro golpe contundente en la región similar al de Venezuela

La administración Trump extrajo a Nicolás Maduro el sábado 3 de enero.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 05 de 2026
05:51 p. m.
A pocos días de cumplir su primer año desde su vuelta a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump sorprendió al mundo con la operación que resultó con la extracción de Nicolás Maduro, poniéndole fin a más de una década en el poder.

Meses atrás, Estados Unidos desplegó una ofensiva militar en las aguas del Caribe y Pacífico que colindan con Venezuela. Los buques y aviones caza se centraron en impedir que el narcotráfico se acercara a las costas norteamericanas.

¿Qué pasará con Irán? Esto respondió Trump

El despliegue ha resultado en la destrucción de varias presuntas narcolanchas, pero también fue la antesala para la operación del 3 de enero. Las unidades ingresaron con bombardeos a Venezuela y arrestaron a Maduro, junto a la primera dama Cilia Flores.

Desde ese momento, ha habido expectativa sobre los próximos movimientos de la administración Trump. Uno de los más recientes se dio en conjunto con Israel y contra Irán, concluyendo con la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

El mandatario le concedió una entrevista al medio ‘Político’, en el cual habría dado a conocer otro objetivo de su administración en la región. Con respecto a la intriga en torno al futuro de Irán, solamente dijo que Estados Unidos ayudaría a elegir al futuro líder.

“La guinda del pastel sería Cuba”: presidente Trump

Uno de los temas principales de la entrevista fue Cuba, específicamente una eventual intervención como lo ocurrido en Venezuela. Afirmó que tras la caída de Maduro, la isla ha experimentando inestabilidad.

“Después de 50 años, sería la guinda del pastel (…) ¿Cuánto tiempo llevas oyendo hablar de Cuba durante 50 años? Esa es una de las pequeñas cosas que me interesan”: esto respondió cuando le preguntaron.

También se refirió a Venezuela, indicando que la presidenta interina Delcy Rodríguez está cumpliendo: “La relación con ellos es excelente y (…) es gracias a mi intervención”.

