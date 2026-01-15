Colombianos podrán hacer pagos sin necesidad de compartir datos financieros: así funciona

La seguridad en las transacciones digitales en Colombia ha evolucionado con la masificación de la tokenización, una herramienta que permite a los usuarios realizar compras sin exponer los datos reales de sus tarjetas de crédito o débito.

De acuerdo con Fortune Business Insights, se prevé que el mercado de tokens alcance una valoración de USD 3.950 millones en 2025 y escale hasta los USD 12.830 millones para 2032, con una tasa de crecimiento anual del 18,3 %.

A diferencia de los mecanismos de seguridad tradicionales como la encriptación, donde los datos pueden ser revertidos bajo ciertas llaves, la tokenización elimina por completo el manejo de información sensible en el comercio.

Así funciona la tecnología que omite compartir datos financieros

En Colombia, plataformas como ePayco, a través de la infraestructura de Cybersource, han implementado este modelo para que los datos de la tarjeta nunca sean almacenados ni procesados por el establecimiento.

Según cifras del gigante financiero Visa, la adopción del servicio de los tokens impulsó un volumen de pagos superiores a los USD 3.500 millones durante 2024 en América Latina, logrando el hito de 1.000 millones de códigos emitidos en la región.

Aunque el proceso es invisible para el usuario, el sistema refuerza la protección del consumidor y ha impulsado la eficiencia al aumentar las tasas de aprobación y reducir drásticamente los intentos de fraude.

Juan David Rúa, CEO de ePayco, explica que el modelo funciona al ingresar la información en un entorno seguro administrado por la red Visa, donde los datos se sustituyen por un código o "token".

“Este identificador no contiene información explotable y es el que se utiliza para completar la transacción. Debido a ello, los usuarios de la plataforma de pagos experimentan un proceso de compra más ágil, confiable y transparente, pues al evitar el reingreso repetido de datos, la fricción en el pago se reduce, lo que se traduce en una mayor tasa de transacciones exitosas”, afirma.

Para los establecimientos comerciales, adoptar esta tecnología reduce la complejidad y los costos de cumplimiento normativo (PCI DSS), ya que al no custodiar datos sensibles, el riesgo ante posibles filtraciones desaparece. Además, la estabilidad en los cobros automáticos mejora la salud financiera de las empresas al disminuir los errores de procesamiento manual.

“La adopción de tokenización es alta en los modelos de negocio que requieren recurrencia y estabilidad, y continúa creciendo como estándar dentro del ecosistema de ePayco”, afirma el directivo de la empresa.

Su aplicación resulta fundamental en modelos de pagos recurrentes, suscripciones y compras con un solo clic, dado que estas transacciones operan bajo un flujo de autorización mucho más directo al prescindir de las validaciones asociadas al ingreso manual de datos.

En la práctica, esta eficiencia se traduce en una menor latencia en el procesamiento y una reducción considerable de los puntos de fallo, garantizando una mayor consistencia en los cobros. De hecho, en el caso de los pagos automatizados, el tiempo total del proceso disminuye significativamente en comparación con una transacción tradicional, optimizando la experiencia tanto para el comercio como para el usuario.

Con una adopción progresiva en el ecosistema nacional, la tokenización con Cybersource es un paso importante para fortalecer la confianza, mejorar la experiencia del usuario y asegurar la sostenibilidad operativa de los comercios digitales en Colombia, a través de modelos de pago escalables, recurrentes, sin fricción y alineados con las mejores prácticas de la red Visa y del ecosistema financiero global.