Los colombianos que figuran entre las 500 personas más ricas del mundo: revelan prestigioso listado

El más reciente informe del Bloomberg Billionaires Index, la prestigiosa herramienta global que rastrea el patrimonio de los hombres y mujeres más adinerados del planeta, ha puesto nuevamente el foco sobre el empresariado colombiano.

En la más reciente actualización del listado, cuatro máximos representantes de Colombia lograron consolidarse de manera destacada dentro del codiciado top 500 mundial.

El crecimiento combinado de estas fortunas refleja el pulso de sectores tan diversos como la banca tradicional, la tecnología financiera disruptiva y los conglomerados industriales de alcance internacional.

Los colombianos en el Top 500 de Bloomberg

A continuación se detalla el listado de los empresarios colombianos que figuran en la clasificación global, destacando sus sectores económicos de influencia:

Jaime Gilinski: El banquero y empresario lidera gran parte de las variaciones positivas del grupo. A través de su holding financiero y sus ambiciosas jugadas en el sector bancario e inmobiliario, se mantiene firme en la parte alta de la tabla internacional. Supera los US$16.900 millones

Alejandro Santo Domingo (y familia): Heredero de uno de los imperios empresariales más sólidos del país, con inversiones estratégicas diversificadas a nivel global en sectores de bebidas, industrias y comercio, mantiene un puesto privilegiado en el índice global. Cerca de US$16.500 millones.

David Vélez: Fundador y CEO del neobanco Nubank. Aunque su fortuna digital experimenta ajustes condicionados por el comportamiento bursátil de la tecnología financiera en Wall Street, su irrupción en la élite de los más ricos del mundo sigue siendo un hito histórico para el emprendimiento colombiano. Alrededor de US$15.700 millones.

Luis Carlos Sarmiento Angulo: El histórico líder del sector bancario en Colombia (Grupo Aval) continúa figurando en el radar de los máximos capitales del planeta, gracias a la solidez y el rendimiento histórico de sus conglomerados financieros. : En torno a los US$7.200 millones.

A nivel mundial, el mapa de las grandes fortunas se encuentra fuertemente condicionado por la innovación tecnológica y los mercados bursátiles de Wall Street.

El dominio absoluto de la tecnología: Los magnates tecnológicos lideran con holgura los primeros puestos del ranking global, encabezados por figuras como Elon Musk, Larry Page, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg.