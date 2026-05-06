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Atentos jubilados: Cambian requisito para recibir dinero extra de pensión

Conozca además los requisitos para acceder a ello.

Pensionados
Foto: Freepik

Noticias RCN

junio 05 de 2026
06:56 a. m.
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Entender cómo crece el dinero de la jubilación suele ser un dolor de cabeza para muchos, pero hay un factor clave que define cuánta plata recibirá al final: los rendimientos. Aunque muchos portales hablan de un "dinero extra" como si fuera un regalo del Gobierno, la realidad es que se trata de las ganancias obligatorias que los fondos privados de pensiones (como Porvenir, Protección, Colfondos o Skandia) deben hacerle ganar a sus afiliados por ley.

El Ministerio del Trabajo oficializó un importante cambio en las reglas para acceder al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión (PSAP). Esta iniciativa entrega un "dinero extra" o auxilio económico temporal por parte del Estado para completar los aportes mensuales de jubilación de los colombianos que no tienen los recursos suficientes para pagar la totalidad de su seguridad social.

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La nueva reglamentación busca corregir las barreras que existían en el pasado, disminuyendo el número de semanas requeridas para los sectores más vulnerables y facilitando que más personas de bajos recursos puedan asegurar una vejez digna sin quedar desprotegidas por falta de constancia en sus pagos.

Los requisitos clave para acceder al beneficio

El cambio más relevante del decreto beneficia directamente a la población en condición de discapacidad. A partir de ahora, para acceder a este subsidio del Estado, el requisito de semanas cotizadas disminuye significativamente.

Bajo las nuevas reglas de juego, las personas con discapacidad deberán acreditar un mínimo de 300 semanas cotizadas en el sistema general de pensiones. Adicionalmente, el único requisito complementario para este grupo será demostrar una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, la cual debe estar debidamente certificada por las autoridades médicas y competentes del país.

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Con esta reforma, el Gobierno busca agilizar los trámites y ampliar la cobertura para evitar que las personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica queden por fuera de los beneficios de protección a la vejez.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

La actualización mantiene como potenciales beneficiarios a diferentes sectores de la población que suelen enfrentar mayores dificultades para completar sus aportes al sistema pensional. Entre ellos se encuentran:

  • Trabajadores independientes.
  • Personas desempleadas.
  • Personas con discapacidad.
  • Madres sustitutas y Madres FAMI (Hogares de Bienestar).
  • Ediles.
  • Concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría.
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