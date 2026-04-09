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Movimiento relevante en el precio del dólar en el cierre de hoy 4 de septiembre de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 4 de septiembre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 04 de 2026
02:27 p. m.
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El precio del dólar en Colombia abrió este viernes 4 de septiembre de 2026 en 3.150,000, mientras que la Tasa Representativa del Mercado llegó a 3.141,36 pesos.

Sin embargo, en la última parte de la jornada, la divisa cayó paulatinamente y, finalmente, volvió a cerrar con tendencia a la baja.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 4 de septiembre de 2026

El análisis del Banco de la República de Colombia indicó que el dólar cerró este 4 de septiembre de 2026 exactamente en 3.127,00 pesos.

En consecuencia, realizando el comparativo con el precio de apertura, el decrecimiento fue de 23 pesos.

Además, en medio de esa coyuntura, la Tasa Promedio del Mercado se ubicó en 3.126,173 pesos.

¿Qué plantean los expertos después de los últimos cambios del dólar?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, planteó algunos escenarios adversos en los que el dólar podría comenzar a tener un incremento.

"En un escenario adverso para las monedas emergentes, los datos inflacionarios en Estados Unidos sorprenden al alza y tanto el IPP (índices de precios del productor) como el IPC (índice de precios de consumo) resultan por encima de lo esperado, consolidando el alza de septiembre como escenario base", detalló.

"El conflicto en Medio Oriente podría escalar, adicionalmente, con el petróleo superando los USD 90. Entonces, el dólar se fortalecería y el USDCOP podría profundizar su corrección hacia los 3.250–3.300 pesos", concluyó.

¿Cómo se están comprando los dólares en las casas de cambio?

En promedio, tras monitorear las principales casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, se han identificado las siguientes tarifas:

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  • Bogotá: 3.180 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Medellín: 3.290 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
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