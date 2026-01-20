CANAL RCN
Economía

A pensionados les descontarán el 12% en salud para este 2026: estos son los que entran en la lista

Este es el grupo de jubilados que tendrán descuento en su mesada.

Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 20 de 2026
02:37 p. m.
En el sistema de seguridad social colombiano, uno de los temas que genera mayor sensibilidad financiera es el descuento mensual que se aplica a las mesadas pensionales para cubrir el sistema de salud.

Históricamente, tras el retiro laboral, el pensionado asume una carga económica distinta a la del trabajador activo. Mientras que en un contrato laboral el empleador asume el 8.5% y el trabajador el 4%, al jubilarse, la ley colombiana establece que el pensionado debe asumir la totalidad del aporte correspondiente a su rango de ingresos.

Durante años, el aporte estándar fue del 12% para todos los jubilados. No obstante, tras diversas movilizaciones sociales y reformas legislativas, como el Plan Nacional de Desarrollo, se implementó una reducción gradual para aliviar el bolsillo de quienes reciben mesadas más bajas.

A pesar de estos avances, el 2026 inicia con una estructura de descuentos que mantiene una carga significativa para un sector específico de la población.

Lista de pensionados en Colombia a los que les descontarán hasta el 12% de la mesada en 2026

Con el ajuste del salario mínimo para 2026, fijado en $1.750.905, y un ajuste por IPC del 5,10% para las pensiones superiores al mínimo, se han actualizado los rangos que determinan cuánto debe pagar cada jubilado.

La normativa vigente para este año mantiene el beneficio del 4% para quienes reciben un salario mínimo, y del 10% para quienes devengan entre uno y tres salarios mínimos.

Sin embargo, existe un grupo que no goza de estas reducciones y deberá seguir aportando la tarifa plena. La lista de pensionados que recibirán un descuento del 12% en su mesada por concepto de salud en 2026 incluye a:

  • Pensionados con mesadas superiores a los 3 salarios mínimos: Aquellos que reciben ingresos mensuales por encima de $5.252.715.
  • Jubilados por regímenes especiales: Quienes, dependiendo de su fondo y naturaleza de jubilación, superen los topes de ingresos establecidos por la Ley 100 y sus modificaciones recientes.
  • Pensionados con múltiples ingresos: Personas que, al sumar diversas fuentes de pensión (como vejez y sobrevivencia), excedan el umbral de los tres salarios mínimos.

Este descuento del 12% representa una disminución considerable en el poder adquisitivo. Por ejemplo, un pensionado que reciba $6.000.000 verá un descuento directo de $720.000 mensuales solo en salud.

Aunque las asociaciones de pensionados solicitaron durante las mesas de concertación de finales de 2025 que se extendiera la reducción del 10% a todos los rangos, la propuesta no prosperó, dejando a los pensionados de ingresos medios-altos y altos con la tarifa de contribución más elevada del sistema.

