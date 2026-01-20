A pensionados les descontarán el 12% en salud para este 2026: estos son los que entran en la lista

En el sistema de seguridad social colombiano, uno de los temas que genera mayor sensibilidad financiera es el descuento mensual que se aplica a las mesadas pensionales para cubrir el sistema de salud.

Históricamente, tras el retiro laboral, el pensionado asume una carga económica distinta a la del trabajador activo. Mientras que en un contrato laboral el empleador asume el 8.5% y el trabajador el 4%, al jubilarse, la ley colombiana establece que el pensionado debe asumir la totalidad del aporte correspondiente a su rango de ingresos.

RELACIONADO Colpensiones confirma el calendario de pagos de mesadas pensionales en 2026

Durante años, el aporte estándar fue del 12% para todos los jubilados. No obstante, tras diversas movilizaciones sociales y reformas legislativas, como el Plan Nacional de Desarrollo, se implementó una reducción gradual para aliviar el bolsillo de quienes reciben mesadas más bajas.

A pesar de estos avances, el 2026 inicia con una estructura de descuentos que mantiene una carga significativa para un sector específico de la población.

Lista de pensionados en Colombia a los que les descontarán hasta el 12% de la mesada en 2026

Con el ajuste del salario mínimo para 2026, fijado en $1.750.905, y un ajuste por IPC del 5,10% para las pensiones superiores al mínimo, se han actualizado los rangos que determinan cuánto debe pagar cada jubilado.

La normativa vigente para este año mantiene el beneficio del 4% para quienes reciben un salario mínimo, y del 10% para quienes devengan entre uno y tres salarios mínimos.

Sin embargo, existe un grupo que no goza de estas reducciones y deberá seguir aportando la tarifa plena. La lista de pensionados que recibirán un descuento del 12% en su mesada por concepto de salud en 2026 incluye a:

Pensionados con mesadas superiores a los 3 salarios mínimos: Aquellos que reciben ingresos mensuales por encima de $5.252.715.

Jubilados por regímenes especiales: Quienes, dependiendo de su fondo y naturaleza de jubilación, superen los topes de ingresos establecidos por la Ley 100 y sus modificaciones recientes.

Pensionados con múltiples ingresos: Personas que, al sumar diversas fuentes de pensión (como vejez y sobrevivencia), excedan el umbral de los tres salarios mínimos.

Este descuento del 12% representa una disminución considerable en el poder adquisitivo. Por ejemplo, un pensionado que reciba $6.000.000 verá un descuento directo de $720.000 mensuales solo en salud.

Aunque las asociaciones de pensionados solicitaron durante las mesas de concertación de finales de 2025 que se extendiera la reducción del 10% a todos los rangos, la propuesta no prosperó, dejando a los pensionados de ingresos medios-altos y altos con la tarifa de contribución más elevada del sistema.