Traslado de régimen en Colpensiones: conozca los nuevos horarios y cómo hacer el trámite

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) anunció la implementación de jornadas de atención extendidas a nivel nacional. Esta medida de contingencia tiene como objetivo primordial garantizar el servicio a los ciudadanos y agilizar el trámite de traslado de régimen pensional antes del vencimiento de la ventana de oportunidad establecida por la Ley 2381.

De acuerdo con la entidad, la ampliación horaria aplicará para la gran mayoría de sus Puntos de Atención al Ciudadano (PAC) en todo el país.

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Nuevos horarios de Colpensiones en julio

La única excepción a esta regla serán las sedes operadas bajo los esquemas de la Red CADE (en Bogotá) y las dependencias del Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Las nuevas jornadas extraordinarias de servicio presencial se distribuyen de la siguiente manera:

Sábado 11 y domingo 12 de julio: Atención en jornada continua desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Del martes 14 al jueves 16 de julio: Jornada continua y extendida desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

A partir del viernes 17 de julio, todas las sedes de Colpensiones retornarán a sus horarios habituales de operación.

Esta extensión de horarios coincide de manera crítica con el cierre definitivo de la ventana de traslado pensional, cuya fecha límite está fijada para el próximo jueves 16 de julio.

Cabe recordar que este beneficio cobija bajo condiciones especiales a mujeres de 47 años o más con al menos 750 semanas cotizadas, y a hombres de 52 años o más que registren un mínimo de 900 semanas en su historial de cotizaciones.

Paralelamente, la administración de Colpensiones reportó que sus sistemas de información se encuentran operando con normalidad luego de atravesar por un proceso de modernización e infraestructura tecnológica a gran escala. Si bien la entidad reconoció que en fases previas de estabilización se pudieron presentar incidencias tecnológicas puntuales, estas han sido monitoreadas y mitigadas por sus equipos de soporte técnico.

Adicionalmente, se recordó a la ciudadanía que los canales virtuales, páginas oficiales y las líneas telefónicas asignadas permanecen totalmente habilitadas para realizar consultas previas o validaciones de novedades.