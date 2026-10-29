Cómo comprar seguros y SOAT 100% digital desde una aplicación móvil: así puede hacerlo

La evolución del sector financiero digital en Colombia continúa transformando la forma en que los ciudadanos gestionan su dinero y su protección. En un movimiento estratégico para simplificar la vida cotidiana, Lulo Bank ha lanzado oficialmente su propio marketplace de seguros 100 % digital, integrado directamente dentro de su aplicación móvil.

Esta nueva solución permite a los usuarios cotizar, comparar y contratar pólizas de forma completamente digital, sin necesidad de intermediarios, filas, oficinas físicas ni trámites en papel.

Así puede comprar seguros y SOAT mediante su móvil

El nuevo ecosistema dentro de la aplicación arranca con un portafolio inicial de cuatro productos diseñados en alianza con compañías líderes del sector asegurador como SBS Seguros y Seguros Mundial. Estas alternativas buscan cubrir las necesidades más apremiantes de los colombianos en su día a día financiero:

Seguro por Desempleo e Incapacidad: Diseñado para respaldar el pago de arriendos, servicios básicos o mercado en caso de quedar sin empleo sin buscarlo o sufrir una incapacidad como independiente.

Protección de Nómina y Familia: Un respaldo económico para las familias en caso de fallecimiento accidental del asegurado, complementado con asistencias de coaching financiero y orientación laboral.

Pago Protegido de Créditos: Una solución para evitar retrasos en las cuotas de créditos vigentes ante situaciones de desempleo o incapacidad.

SOAT y Pólizas Voluntarias: Compra y renovación rápida del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito en tres pasos, con alertas de vencimiento y opciones de seguros voluntarios para vehículos y motocicletas.

¿Cómo Funciona la Contratación de Seguros en la App?

El modelo elimina la fricción de la banca tradicional mediante una experiencia de usuario optimizada en solo tres pasos:

Exploración: Ingresar a la sección Explora › Seguros dentro de la aplicación de Lulo. Simulación: Seleccionar el producto de interés y conocer el valor exacto de la póliza de forma transparente antes de confirmar. Validación y Pago: Completar la contratación mediante validación biométrica o clave; el cobro se realiza automáticamente desde la cuenta y la póliza llega de inmediato al correo electrónico.

Con este lanzamiento, el banco consolida un modelo donde los usuarios pueden ahorrar, pagar, solicitar créditos y ahora proteger su bienestar desde un mismo lugar.