Gobierno estudia la posibilidad de ponerles impuestos a las plataformas de compras en línea

Durante un evento de Fenalco llevado a cabo en Cartagena, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, se refirió a las plataformas para comprar en línea, tales como Shein, Amazon o Temu.

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El jefe de cartera entregó detalles acerca de la ley de ajuste fiscal e indicó que se revisará al detalle el tema de las plataformas: “Tenemos que ‘nivelar la cancha’; no es posible que ustedes (los empresarios) paguen impuestos, arriendo y absolutamente todo lo que tienen que pagar y ellos (los de las aplicaciones) no”.

¿Impuestos para Shein y Temu?

La FM conversó con María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, para analizar el impacto que tienen las plataformas en la economía nacional.

Quiñones enfatizó que las condiciones deben ser equilibradas para todos los actores que participan en el comercio electrónico: “Realmente, no pagar el IVA (impuesto al valor agregado) hace que sea dispar la cancha, no solo para quienes producen en el país, sino para quienes han invertido y generan empleo”.

A modo de reflejo, la presidenta reveló que, en el planeta, principalmente Europa, se les han puesto impuestos a estos productos en pro de mejorar la competencia. Por lo tanto, afirmó estar de acuerdo con lo que podría venir en la ley de ajuste fiscal.

¿Compradores pagarían más?

Ahora bien, surge una duda: ¿Agravarlos tendría efectos en el valor que pagan los consumidores? Sobre esto, Quiñones aclaró que el IVA sí lo pagan las personas, por lo cual no sería cargarlos más, sino darles el mismo tratamiento a todos los bienes.

“Lo que haría al final es generar un ambiente poco competitivo en la economía y eso sí lleva al detrimento del consumidor (…) No es razonable que esa ventaja sea a costa del Estado”, afirmó.