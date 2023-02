Así puede descargar el certificado del impuesto vehicular o predial en Bogotá 2023

Esta semana la Secretaría de Hacienda Distrital inició la entrega de las facturas físicas para el pago del impuesto predial correspondiente al periodo del 2023, la distribución se hará por localidades y ya se empezó a desarrollar en seis sectores como lo son: localidades de Usaquén, Puente Aranda, Suba, Kennedy, Fontibón y La Candelaria.

En total serán más de 2’640.000 facturas que se entregaran puerta a puerta en la capital y hasta finales de marzo, es decir, cerca de dos semanas antes del vencimiento con el 10% de descuento, que estará disponible hasta el próximo 12 de mayo de 2023 para los interesados.

Por su parte, la Alcaldía advierte que para que todos los contribuyentes reciban físicamente sus pagos, deben tener actualizados los datos en la plataforma de a la entidad.

Paso a paso para descargarlo usted mismo

En caso de que el contribuyente no tenga sus datos actualizados o no le haya llegado a su dirección de residencia de forma física, recuerde que esta no es una excusa para evadir el pago y aunque no le haya llegado a tiempo podría perder el beneficio del descuento del 10%, por eso conozca cómo descargarlo en la oficina virtual.