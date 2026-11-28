Una letra propia del español podría convertirse en una aliada para reforzar la seguridad digital. Se trata de la ñ, un carácter que puede añadir complejidad a las contraseñas y dificultar algunos intentos automatizados de descifrarlas, ya que esta letra no suele estar incluida en muchos diccionarios utilizados para probar combinaciones durante los ataques informáticos.

Sin embargo, incluirla no garantiza que una cuenta esté protegida contra los ciberdelincuentes. La longitud de la clave, su nivel de imprevisibilidad y el uso de contraseñas diferentes para cada servicio siguen siendo factores fundamentales.

¿Por qué recomiendan incluir la letra ñ en las contraseñas?

Una de las técnicas utilizadas por los delincuentes para intentar acceder a cuentas digitales es el ataque de fuerza bruta. Este método consiste en probar numerosas combinaciones de caracteres hasta encontrar la contraseña correcta.

También existen ataques basados en diccionarios, que utilizan listas de palabras y combinaciones habituales para intentar descubrir las claves de los usuarios.

En ese escenario, la letra ñ puede representar una dificultad adicional porque no es un carácter habitual en otros idiomas y puede no estar contemplada en algunas de esas listas.

¿Qué otros elementos debe tener una contraseña segura?

La letra ñ puede complementar una clave robusta, pero no reemplaza otras medidas de protección. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) recomienda utilizar contraseñas de al menos 12 caracteres, preferiblemente 14, y combinar diferentes tipos de caracteres.

Entre las recomendaciones para proteger las cuentas digitales están:

Utilizar contraseñas largas y difíciles de adivinar.

Combinar letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.

Evitar nombres propios, fechas de nacimiento y datos personales.

No utilizar la misma contraseña en diferentes plataformas.

Activar la verificación en dos pasos.

Recurrir a gestores de contraseñas para almacenar las claves de forma segura.

Otra sugerencia mencionada por el experto es sustituir algunas letras por números de apariencia similar, como la 'o' por el cero, la 'i' por el uno, la 'e' por el tres y la 'a' por el cuatro. Sin embargo, estas sustituciones por sí solas no hacen que una contraseña sea segura, pues son patrones conocidos por los programas de descifrado.

¿Se puede utilizar la ñ en todas las plataformas?

No necesariamente. Algunas páginas, aplicaciones y servicios digitales no admiten este carácter en sus campos de contraseña, especialmente cuando sus sistemas tienen restricciones con determinados caracteres.

Por eso, antes de crear una clave con la letra ñ, es importante comprobar que la plataforma permita utilizarla y que después sea posible iniciar sesión desde otros dispositivos.

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La recomendación de los especialistas es no depender de una sola letra para proteger la información personal. Una contraseña extensa, única y difícil de predecir, acompañada de la autenticación en dos pasos, ofrece una protección mucho más completa.

Este artículo fue redactado por una IA, bajo la supervisión de un periodista.