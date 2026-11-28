En medio de la indagación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el caso de los denominados ‘sexocontratos’, que salpica al expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro, un detalle en la contratación de Deicy Jiménez llamó la atención de los magistrados.

Su papel dentro de la primera vicepresidencia del Senado de la República en 2024, por medio de un contrato que superaba los 34 millones de pesos, se convirtió en un eje central del proceso en manos del magistrado Javier Fonseca.

El contrato se realizó argumentando que se requería “la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a efectos de brindar soporte en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la dependencia citada, en desarrollo de procesos de construcción, seguimiento, evaluación y difusión de la agenda legislativa a nivel regional”.

No existía un antecedente de contratación similar en el Congreso:

Como parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces senadora Pizarro, el documento refiere que Jiménez debía desarrollar funciones relacionadas con el apoyo legislativo en las regiones.

Sin embargo, llama la atención que, como parte de sus actividades, terminó siendo un apoyo “en la atención de forma telefónica al público, suministrando la información solicitada de acuerdo con los procedimientos establecidos”.

El informe reconoce que no existían antecedentes de este tipo de contratación en el Congreso. De hecho, “una vez revisado el historial de contratación de la entidad, confrontando la resolución no. 2114 del 30 de julio de 2012, se verificó que no se contrataron obligaciones similares a las aquí descritas de acuerdo con la necesidad del servicio”. La exsenadora Pizarro negó cualquier irregularidad, mientras, el proceso de investigación sigue avanzando.