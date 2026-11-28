El incremento de matrículas y pensiones de colegios privados en 2027 en Colombia parte de una base común del 6,14 % —correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) a junio de 2026 certificado por el DANE— y puede alcanzar un tope máximo de hasta 11,24 % para los establecimientos que acrediten todos los criterios de calidad, permanencia, inclusión y remuneración docente.

La normativa está definida en la Resolución 020309 del 31 de julio de 2026, expedida por el Ministerio de Educación Nacional (Mineducación) para los niveles de preescolar, básica y media.

A diferencia de una tarifa única, el porcentaje final que aplicará cada institución depende de su régimen tarifario y de los indicadores adicionales que logre demostrar ante la respectiva Secretaría de Educación.

Cómo se calcula el aumento de matrículas y pensiones en 2027

La fórmula establecida por el Ministerio de Educación suma la inflación base con la clasificación del colegio y tres incentivos específicos:

Base del IPC (6,14 %): Aplica por igual a todos los colegios privados del país como punto de partida del cálculo.

Régimen tarifario y calidad: Varía según el nivel de clasificación y acreditación institucional:

Libertad regulada por certificación o acreditación de calidad: +1,00 %.

Libertad regulada por autoevaluación: +0,83 %.

Libertad vigilada: +0,66 %.

Libertad vigilada: +0,66 %. Régimen controlado: +0,00 % (también aplica si el colegio no reporta la información en los plazos previstos).

Reconocimiento a la labor docente (hasta 3,2 %): Es el factor adicional de mayor peso. Se otorga a las instituciones que acrediten que al menos el 80 % de su planta docente recibe salarios conforme al escalafón del Decreto Ley 2277 de 1979 o una estructura salarial equivalente o superior.

Permanencia estudiantil (0,16 %, 0,33 % o 0,50 %): Evalúa la continuidad de los estudiantes durante el año escolar, el paso de un año a otro y la tasa de aprobación. Se divide en tres niveles: bajo (0,16 %), medio (0,33 %) y alto (0,50 %).

Educación inclusiva (0,40 %): Aplica para los colegios que atienden de forma debidamente caracterizada a estudiantes con discapacidad o con trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento.

Impacto en el presupuesto familiar y garantías de la norma

Si un colegio aplica el incremento máximo autorizado del 11,24 %, una pensión mensual de $1.000.000 pasaría a $1.112.400 en 2027. En un esquema de 12 mensualidades con esa tarifa, el mayor desembolso representaría $1.348.800 adicionales frente al valor anterior.

No obstante, estos porcentajes operan como un techo: cada consejo directivo puede aprobar ajustes menores y las tarifas deben quedar formalizadas mediante acto administrativo de la secretaría de educación correspondiente antes del inicio de matrículas, tras el reporte en la plataforma EVI.