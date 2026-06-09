¿Qué aqueja a los bogotanos? Conozca los 10 motivos por los que más recibe llamadas el 123

El último cuatrienio la línea de emergencias 123 recibió más llamadas por riñas y exceso de ruido que por casos de hurto en proceso, o consumados, en Bogotá. Así lo advirtió el concejal Jesús David Araque, en un informe reciente sobre situaciones que más aquejan a los bogotanos.

Según Araque, mucho se habla de inseguridad, pero los problemas por mala convivencia e intolerancia se han convertido en un dolor de cabeza.

Entre el primero de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2026, la línea de emergencias ha recibido 10’415.058 llamadas provenientes de Bogotá, de las cuales, casi dos millones corresponden a riñas y cerca de 1’500.000 a exceso de ruido.

Las 10 emergencias que más aquejan a los bogotanos:

De acuerdo con el informe de Araque, las 10 emergencias por las que más se han registrado llamadas en la línea 123 los últimos años son: riñas, con 1.957.736 casos; exceso de ruido, con 1.481.735, y accidentes de tránsito, con 1.044.984.

El top 10 lo completan la verificación de situaciones, con 587.934 reportes; el maltrato, con 555.488; los casos de hurto en proceso, con 433.369; el avistamiento de personas o vehículos sospechosos, con 360.562; situaciones relacionadas con narcóticos, con 317.732; vehículos que dejan mal estacionados, con 235.698, y casos de hurto consumado, con 201.005.

Además, advirtió que “las localidades con mayor concentración de reportes varían según la categoría. Suba, Kennedy y Engativá aparecen de manera recurrente en riñas, movilidad, consumo de sustancias psicoactivas y vehículos abandonados”, mientras, los mayores registros en maltrato “corresponden a Kennedy, Suba y Bosa”.

Más tolerancia y cultura ciudadana para Bogotá:

Con casi un 40% de los reportes relacionados con riñas, exceso de ruido, accidentes de tránsito y maltrato, el cabildante hizo un llamado a trabajar en la resolución pacífica de conflictos, la cultura ciudadanía y los niveles de tolerancia en la ciudad.

“Las cifras”, según advirtió, “muestran una realidad que no podemos ignorar: muchos de los conflictos que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos nacen de la intolerancia y del irrespeto por el otro. Bogotá necesita recuperar la cultura ciudadana como una herramienta para prevenir la violencia y construir una ciudad más segura”.