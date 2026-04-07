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SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 4 de julio de 2026

¡Hubo nuevos afortunados luego del sorteo del Super Astro Luna de este 4 de julio! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 04 de 2026
09:05 p. m.
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Cada noche, el Super Astro Luna repite una misma dinámica: miles de personas esperan la publicación de un solo dato. Aunque durante el día existen innumerables combinaciones posibles, el sorteo termina reduciendo todas esas alternativas a una única secuencia oficial.

Con la realización de la edición correspondiente al 4 de julio de 2026, el juego volvió a actualizar su historial diario. La combinación anunciada pasa a representar exclusivamente esta jornada y queda registrada como el resultado oficial del sorteo nocturno.

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La información divulgada corresponde únicamente a esta edición. Como ocurre diariamente, el resultado es independiente de jornadas anteriores y constituye la referencia oficial para quienes consultan el desenlace del juego.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 4 de julio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 4 de julio de 2026

El Super Astro Luna tuvo una nueva jornada este 4 de julio de 2026, a las 10:42 de la noche.

La combinación que benefició a los apostadores en esta oportunidad fue:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Una nueva edición quedó registrada en el calendario del Super Astro Luna

Cada jornada incorpora una combinación diferente al historial del juego. Ese registro permite identificar cada edición mediante una secuencia propia, integrada por las cifras sorteadas y el signo zodiacal correspondiente.

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Con la publicación del resultado del 4 de julio de 2026, el Super Astro Luna completa una nueva edición y suma otro registro a su calendario diario de sorteos. Desde este momento, esa combinación queda asociada oficialmente a la jornada del sábado.

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