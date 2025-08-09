El panorama económico en Colombia ha puesto a miles de hogares en una situación límite por las altas tasas de interés, el aumento del costo de vida y la acumulación de deudas.

En este escenario, la Ley de Insolvencia Económica, vigente desde 2012, está cobrando protagonismo como una salida para frenar procesos judiciales y renegociar obligaciones.

Este es el salvavidas legal con el que puede frenar un posible embargo

La presión financiera que hoy soportan miles de familias se refleja en cifras: reportes de CrediData, TransUnion y Equifax evidencian un aumento en las solicitudes de renegociación de deudas desde mediados de 2024, con un impacto mayor en los hogares de clase media y media baja.

A esto se suma la encuesta Consumer Pulse de Colombia del último trimestre del año pasado, que reveló cómo los ciudadanos buscan diferentes salidas para cumplir con sus compromisos:

Un 35% considera usar sus ahorros.

Otro 35% planea tomar empleos temporales.

Un 27% evalúa pedir ayuda a familiares o pagar parcialmente las deudas.

Frente a este panorama, la Ley de Insolvencia se presenta como un mecanismo eficaz.

Según Jairo Varón, director jurídico de SVC Abogados, no debe entenderse como un fracaso, sino como una herramienta para recuperar el control financiero:

Hoy la insolvencia económica no es sinónimo de derrota, sino un salvavidas legal que permite recuperar la tranquilidad financiera y proteger el patrimonio familiar. Es un recurso cada vez más utilizado por personas que quieren salir de deudas sin perder su dignidad.

¿Qué ofrece la Ley de Insolvencia Económica?

El funcionamiento de este mecanismo ofrece tres puntos clave:

Suspensión de embargos y pagos justos: permite detener procesos judiciales y establecer acuerdos de pago según la capacidad económica real del deudor.

Respuesta al contexto actual: en un país donde el crédito sigue siendo costoso representa una vía para proteger el hogar y los ingresos sin recurrir a préstamos informales.

Rompe estigmas: declararse en insolvencia no significa fracaso, sino asumir una decisión responsable para reorganizar las finanzas y evitar mayores pérdidas.

Finalmente, la Ley de Insolvencia Económica, más que un recurso legal, se está consolidando como una oportunidad para detener la bola de nieve financiera y empezar de nuevo con un plan que garantice estabilidad y dignidad.