Tasa de usura caerá por debajo del 40% para octubre, según la Superfinanciera

La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó que la tasa de usura continuará su descenso para octubre, lo que significa que los bancos no podrán aplicar tasas de interés superiores al 39,80%. Esta decisión representa una disminución de 225 puntos básicos con respecto a la tasa anterior del 42,05%.

Esta es la sexta ocasión en la que la Superintendencia certifica una reducción en la tasa de usura y es la mayor caída desde que iniciaron los recortes, en total se ha disminuido un total de 729 puntos básicos en los últimos seis meses.

Esta disminución en la tasa de usura se ha visto impulsada por la competencia de tasas de interés que lideraron los bancos por voluntad propia desde marzo, al menos para las tarjetas de bajo consumo como una forma de incentivar la dinámica económica y aliviar el bolsillo de los colombianos.

“Esa certificación que hace la Superintendencia Financiera que determina la tasa de usura es importante porque indica la tasa de interés máxima que se puede cobrar en algunos créditos en el país, por ejemplo, la tarjeta de crédito”, sostuvo el economista y profesor en City of University of New York, Eduardo Gómez.