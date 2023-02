Colpensiones: ¿Puede reclamar sus ahorros en caso de no completar las semanas de cotización?

De acuerdo con la normatividad del régimen público de pensiones en Colombia, los aportes realizados por las empresas y los trabajadores a Colpensiones para las personas que busquen acceder a su mesada, deben cumplir con los requisitos mínimos de edad (62 años para los hombres y 57 para las mujeres) y cotizar como mínimo 1.300 semanas para recibir el beneficio.

Sin embargo, en algunos casos los titulares cumplen la edad de pensión, pero no logran completar las semanas necesarias, esto debido a una de las problemáticas del sistema pensional en Colombia y es la informalidad, que hace que muchos trabajadores no realicen sus aportes debido a que no cuentan con un contrato formal que cubra sus prestaciones a salud y pensión.

Sin embargo, existe otra alternativa para que los ciudadanos que no completaron sus semanas puedan acceder al ahorro y no pierdan el dinero de sus aportes.

Puede leer: Plan Nacional de Desarrollo y las otras prioridades de las sesiones extraordinarias en el Congreso

Esta figura se conoce como indemnización sustitutiva, regulada bajo la ley 100 que indica que una persona que cotiza en Colpensiones puede solicitar el reembolso de sus ahorros en caso de cumplir con los siguientes requisitos:

Cumplir la edad de retiro

Certificar su incapacidad para continuar laborando y por ende, cotizando sus semanas

Además, la ley sostiene que en este tipo de casos la indemnización equivale a un salario base de liquidación promedio semanal y dicho pago se multiplicará por el número de semanas cotizadas que haya alcanzado el titular.

Cabe resaltar que, en caso de alcanzar el mínimo de semanas cotizadas esta opción no está disponible para los ciudadanos.