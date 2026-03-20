La seguridad y el bienestar de los empleados no son solo una responsabilidad ética, sino una obligación legal rigurosa. En el centro de esta protección se encuentra la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), una entidad encargada de transformar los entornos de trabajo en espacios más seguros y de responder económicamente cuando la prevención no es suficiente.

La ARL es una aseguradora de vida enfocada exclusivamente en el ámbito laboral. A diferencia de una EPS (que atiende enfermedades comunes), la ARL tiene como función principal la prevención, atención y rehabilitación de los trabajadores ante accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Según el Sistema General de Riesgos Laborales, estas entidades cumplen tres roles fundamentales:

Prevención: Asesoran a las empresas en la identificación de peligros y el diseño de planes de seguridad para evitar que los empleados sufran daños.

Atención en Salud: Si ocurre un incidente, la ARL cubre el 100% de los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de rehabilitación.

Prestaciones Económicas: La entidad es responsable de pagar el salario del trabajador durante sus días de incapacidad, así como las pensiones de invalidez o sobrevivencia en casos de accidentes fatales o crónicos derivados del oficio.

¿Cómo saber a cuál ARL está registrado en el país? LINK para consultarlo con su cédula

Es común que, tras un cambio de empleo o ante un trámite administrativo, los ciudadanos olviden bajo qué administradora están protegidos. En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social centraliza esta información a través del RUAF (Registro Único de Afiliados).

Para realizar la consulta de manera gratuita y oficial, solo necesita su número de identificación. Siga estos pasos:

Paso 1: Ingrese al portal oficial del RUAF - SISPRO.

Paso 2: Acepte los términos de uso y seleccione el tipo de documento (Cédula de Ciudadanía).

Paso 3: Digite su número de cédula y la fecha de expedición de la misma.

Paso 4: En el reporte generado, busque la pestaña "Riesgos Laborales". Allí aparecerá el nombre de la aseguradora (Sura, Positiva, Seguros Bolívar, etc.) y el estado actual de su afiliación.

LINK OFICIAL DE CONSULTA: https://ruaf.sispro.gov.co/

Recuerde que estar afiliado a una ARL es un derecho irrenunciable. Si al consultar su documento el sistema no arroja resultados, es fundamental que se comunique con el área de Recursos Humanos de su empresa para verificar que el proceso de vinculación se haya realizado correctamente.