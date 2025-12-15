Así se calcula la prima navideña para quienes trabajan por días en Colombia: téngalo en cuenta

A medida que se acerca la fecha límite del 20 de diciembre, la prima de servicios se convierte en el tema central de las finanzas de millones de colombianos.

Si bien el cálculo para un empleado de tiempo completo suele ser directo, una de las dudas más frecuentes y que más merece ser tenida en cuenta es: ¿cómo se calcula la prima navideña para quienes trabajan por días o bajo contratos a tiempo parcial en Colombia? La respuesta es clara y está respaldada por la Ley 1788 de 2016, que extendió este derecho a todos los trabajadores con vínculo laboral, incluyendo a los de servicio doméstico y a quienes laboran de forma intermitente.

La prima de servicios, equivalente a 30 días de salario por año, se divide en dos pagos semestrales. La cuota de diciembre, conocida popularmente como prima navideña, corresponde a 15 días de salario por el semestre trabajado (julio a diciembre) y debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre.

Para los trabajadores por días, este pago es de carácter proporcional, es decir, se calcula en función de la cantidad de días efectivamente laborados durante el semestre.

Así se calcula la prima para trabajadores que lo hacen por días

Lo que hay que saber es que todos los trabajadores con un contrato laboral, ya sea indefinido, a término fijo, por obra o labor, o incluso verbal, tienen derecho a esta prestación. Para quienes trabajan por días, es crucial determinar primero el Salario Base Mensual de Liquidación (SBML). Este valor se construye sumando:

El salario ordinario.

El auxilio de transporte (si el trabajador gana hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes y no reside en el lugar de trabajo).

El promedio de cualquier otro pago que constituya salario, como comisiones, horas extra o recargos nocturnos y dominicales, devengados durante el semestre.

Para el trabajador por días, el salario básico se obtiene tomando el valor diario de su remuneración (incluyendo el auxilio de transporte diario, si aplica) y multiplicándolo por el número de días que efectivamente laboró en el mes. Luego, se aplica la fórmula legal para la prima: El valor multiplicado por los días trabajadores y dividido en 360 días.