¡Imprevisto cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 15 de diciembre de 2025! Así se cotizó

El precio del dólar abrió este 15 de diciembre en Colombia con una Tasa Representativa del Mercado de 3.788,53 pesos.

Eso significa que, respecto al viernes 12 de diciembre, que había sido el último día en el que cerró la divisa estadounidense, la Tasa Representativa del Mercado, que en ese entonces se ubicó en 3.810,99, bajó exactamente 22,46 pesos.

Sin embargo, a lo largo de esta nueva jornada, el dólar en Colombia continuó teniendo múltiples cambios y, según el Banco de la República, cerró al alza.

¿Qué tanto subió la divisa estadounidense en el cierre de este 15 de diciembre de 2025? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 15 de diciembre de 2025

El Banco de la República de Colombia, que en su página web siempre monitorea los cambios que minuto a minuto va teniendo el dólar, indicó que la última tasa reportada fue de 3.830,250 pesos.

En consecuencia, respecto a la Tasa Representativa del Mercado, el alza fue de 41,72 pesos.

Además, la entidad bancaria informó que la Tasa Promedio del Mercado de este 15 de diciembre de 2025 fue de 3.817,779 pesos y que se movieron exactamente 1.126,166 millones de dólares.

En medio de ese panorama, se ha promediado un precio de 3.690 pesos para que las casas de cambio compren los dólares y uno de 3.820 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

No obstante, las tarifas que se han detectado en las principales ciudades del país son las siguientes:

Bogotá: 3.720 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.850 pesos para que los vendan.

Cali: 3.650 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.830 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.650 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.800 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días

Durante el último fin de semana, después de varias jornadas, la Tasa Representativa del Mercado volvió a ubicarse por debajo de los 3.800 pesos.

Los cambios han sido los siguientes: