¿Cómo será el software en 2030 y qué lugar ocupará Colombia a futuro?

El software ya no es solo un soporte tecnológico: es el motor que define la forma en que operan nuestras industrias, nuestras ciudades y hasta nuestras interacciones diarias. En Colombia, esta industria no solo se consolida como un pilar de crecimiento, sino como un actor estratégico en la economía global.

Según cifras de la Federación Colombiana de Software y TI, Fedesoft, hoy esta industria genera ventas cercanas a los 45 billones de pesos anuales, representa el 3,7% del PIB (frente a menos del 1% en 2010) y exporta más de USD $2.169 millones, un crecimiento del 347% en la última década.

RELACIONADO El sistema de alta tecnología que adquirió Barranquilla para combatir la extorsión

Uno de los interrogantes que marca la agenda alrededor de este ecosistema es: ¿cómo se redefinirá el software en el 2030 con la llegada de la inteligencia artificial, y qué papel jugará Colombia en ese nuevo mapa global?

¿Cómo será el software en el 2030?

En 2030, el software no será solo una industria, será la fuerza que impulse economías, modele ciudades y transforme la manera en que vivimos, producimos y decidimos. Cuatro grandes conversaciones marcarán el rumbo y definirán si Colombia asume un papel protagónico o se queda como espectador en esta transformación.

La primera girará en torno al Software-defined 2030, un escenario donde el software deja de ser un conjunto estático de líneas de código para convertirse en el núcleo que define redes, fábricas, vehículos, ciudades e incluso decisiones estratégicas.

La segunda conversación abordará los Big Bets, o esas apuestas estratégicas que pueden cambiar la geografía global del software. Hablaremos de cómo escalar nuestra industria para no solo exportar, sino liderar e influir en mercados internacionales.

El tercer eje enciende la imaginación y la estrategia: la revolución de la computación cuántica. Lo que hace una década sonaba a ciencia ficción hoy se traduce en casos reales en logística, salud y finanzas, impulsados por algoritmos capaces de resolver problemas que parecen imposibles.

El cuarto eje pondrá el foco en la Inteligencia embebida, un concepto que redefine la naturaleza misma del software: La inteligencia artificial ya no es un complemento: se integra directamente en la lógica, arquitectura y operación del software. Esto significa que los sistemas aprenden, se adaptan y toman decisiones en tiempo real. Desde flujos de datos que se optimizan solos, hasta interfaces que anticipan al usuario, la IA se convierte en el motor, el cerebro e incluso la cara de muchas aplicaciones (como copilotos y agentes autónomos).

La Federación Colombiana de Software y TI en cabeza de su presidente, Ximena Duque, asegura que “más que una agenda, es una invitación a decidir el papel que jugará Colombia en el mapa del software hacia el 2030. Hace apenas dos décadas, el software era un instrumento estático que ejecutaba tareas específicas. Hoy es inteligente, autónomo y capaz de tomar decisiones”.

“Colombia tiene el talento y la visión para liderar, si asumimos desde ya las decisiones estratégicas que nos pongan en primera línea para determinar nuestra competitividad en la próxima década”, recalcó Duque.