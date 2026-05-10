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¿Cómo ponerse al día con las deudas con el Acueducto de Bogotá? Este es el paso a paso

La entidad cuenta con tres alternativas de pago para cumplir con las obligaciones pendientes.

Acueducto de Bogotá.
Acueducto de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 05 de 2026
01:53 p. m.
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El Acueducto de Bogotá (EAAB) dio a conocer las alternativas para los ciudadanos que quieran ponerse al día con las deudas que tengan con la entidad.

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Entre las opciones se encuentran el pago completo, aprovechando los beneficios; y la posibilidad de establecer acuerdos de pago con financiación mediante cuotas mensuales o bimestrales.

Las tres opciones: pago total, acuerdo de pago y descuentos en intereses

Sumado a ello, se contemplan beneficios que pueden representar hasta un 100 % de descuento en intereses y hasta un 50 % en gastos de cobranza.

Los usuarios interesados pueden adelantar el trámite mediante los canales oficiales. Una de las posibilidades es ingresar al sitio web y dirigirse a la sección de acuerdos de pago.

También se puede solicitar información a través del correo acuerdosdepago@acueducto.com.co o acudir presencialmente a los puntos de atención habilitados.

¿Qué canales hay disponibles para pagar?

Para realizar la solicitud, se deben presentar los documentos requeridos (detallados en la página web) y completar el formato correspondiente.

Por otro lado, el acueducto informó que ahora recibe pagos con tarjetas débito y crédito en los puntos de atención de Niza, Centro Nariño y Carrera Séptima; de lunes a viernes. Particularmente, en el punto de San Benito, este servicio está disponible los lunes, miércoles y viernes.

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Ahora bien, quienes acudan al Centro Nariño cuentan con la chance de efectuar pagos en efectivo mediante el agilizador bancario.

La entidad hizo un llamado a los usuarios para que estén atentos ante posibles casos de suplantación, páginas fraudulentas y canales de pago que no estén autorizados.

La recomendación es comprobar que cualquier trámite o transacción se realice exclusivamente mediante las plataformas oficiales. Los pagos también pueden efectuarse a través de la Oficina Virtual disponible en el portal institucional.

La entidad recordó que no se debe entregar dinero a terceros ni utilizar enlaces, cuentas, páginas web o mecanismos de pago diferentes a los habilitados oficialmente. De esta forma, los usuarios pueden avanzar en la normalización de sus obligaciones y reducir el riesgo de caer en posibles fraudes.

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