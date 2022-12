¿Cómo y cuándo se pagan las vacaciones: antes o después de tomarlas?

Las vacaciones de los trabajadores en Colombia se habilitan al cumplir un año laboral; y se establecen en 15 días hábiles remunerados, es decir que no incluyen ni domingos ni festivos, lo que significa que si son solicitados para fechas en las que haya varios días feriados, el periodo se extenderá y podría alcanzar hasta los 21 días de descanso.

Una de las dudas más recurrentes sobre las vacaciones en Colombia tiene que ver con el pago, y es que muchas personas concluyen que se trata de un abono extraordinario a la remuneración salarial, pero no es así. El pago que recibe un trabajador en vacaciones consiste en el equivalente a 15 días de trabajo de un salario mensual, es decir que, el empleado recibe la quincena correspondiente a su sueldo en los días de descanso, tal cual como si estuviera laborando.

En cuanto a los contratos a término fijo, los trabajadores que cumplan con el tiempo establecido para disfrutar de su periodo de descanso recibirán el pago correspondiente a sus 15 días de vacaciones como los empleados que tienen un contrato a término indefinido.

Por otro lado, los empleados con contratos de prestación de servicio no reciben pago de vacaciones, puesto que el contratista paga por los servicios que presta el empleado, más no las vacaciones, por esta razón no se pagan los periodos de descansos remunerados a las personas que trabajen bajo este tipo de contratos.

¿Las vacaciones se pagan antes o después de tomarlas?

Anteriormente las vacaciones se pagaban al inicio de estas y eran recibidas por medio de un cheque. En la actualidad el pago suele realizarse junto a la fecha de la nómina, aunque no existe una normativa que regule o disponga de una fecha específica para hacer el pago de las vacaciones, la ley establece que se desembolsan con el salario normal del trabajador.

El artículo 192 del Código Sustantivo del Trabajo el cual dice que: durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día en que comience a disfrutar de ellas.

Esto quiere decir que, si una persona recibe su pago los días 30 de cada mes y sale de vacaciones el 24, el día del pago de la nómina se le remunera los 24 días de trabajo y los seis días de vacaciones con fecha de corte al 30; y el 30 de enero se le pagarán los nueve días restantes de vacaciones, más los 21 de trabajo una vez se reintegre nuevamente a sus labores.

¿Las vacaciones se pueden acumular?

Todo depende de la empresa. Hay lugares donde el trabajador debe salir de vacaciones una vez cumpla el año laborado, en otros, un poco más flexibles, el trabajador puede acordar con su empleador la fecha en las que necesitará sus días de descanso.

Si el trabajador no disfruta de su periodo de vacaciones en la fecha en la que cumple el periodo puede acumularlas, según lo indica la Ley.

En Colombia las vacaciones se pueden acumular máximo por dos años; sin embargo, los trabajadores de dirección y confianza, técnicos especializados y extranjeros pueden acumularlas hasta por cuatro años.