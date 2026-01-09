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SOAT en Colombia cambiaría y algunos conductores pagarían más por esta razón

El SOAT en Colombia podría cambiar con un proyecto que plantea descuentos y recargos. Algunos conductores tendrían que pagar más por la póliza.

SOAT en Colombia cambiaría y algunos conductores pagarían más por esta razón
FOTO: AFP | Freepik

Noticias RCN

septiembre 01 de 2026
08:00 a. m.
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El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en Colombia podría tener cambios importantes si avanza una nueva iniciativa en el Congreso.

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La propuesta busca que el valor de la póliza no dependa únicamente de las características del vehículo, sino que también tenga en cuenta el historial de siniestralidad para entregar beneficios o aplicar recargos.

La iniciativa corresponde al Proyecto de Ley 141 de 2026 Senado, impulsado por el senador del Partido Liberal Gersson Vargas Valdeleón, conocido como ‘Señor Biter’.

SOAT en Colombia podría tener descuentos para algunos conductores

Uno de los principales cambios sería la creación de un esquema de incentivos. En términos sencillos, una persona que durante la vigencia anual del SOAT no afecte su póliza podría acceder a un beneficio económico al momento de renovarla.

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Así las cosas, quienes registren una siniestralidad reiterada podrían enfrentar recargos. El proyecto parte de la idea de que no todos los conductores representan el mismo nivel de riesgo.

“Hay conductores responsables que pagan el mismo seguro que otros que han sido imprudentes. La meta es aliviar esa carga y establecer un sistema más justo”, ha señalado Vargas.

De esta manera, el historial de cada usuario tendría mayor peso para determinar cuánto podría terminar pagando por el seguro obligatorio.

¿Cuándo comenzaría a aplicarse el cambio en el SOAT?

Por ahora, los descuentos y recargos no están vigentes. La propuesta deberá superar el trámite correspondiente en el Congreso antes de convertirse en ley y posteriormente tendrían que definirse las condiciones para su aplicación.

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El proyecto también plantea fortalecer el intercambio de información entre las entidades relacionadas con el sistema para establecer con mayor precisión los niveles de riesgo de conductores y vehículos.

Además, esta información podría contribuir a combatir problemas como la evasión y el fraude alrededor del seguro.

Actualmente, el SOAT sigue siendo obligatorio para los vehículos automotores que circulan en Colombia y mantiene las condiciones vigentes. Por ello, los propietarios deben continuar adquiriendo y renovando la póliza mientras avanza la discusión de la iniciativa en el Congreso.

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