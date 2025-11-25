Conductores en Colombia recibirían pago de más de 8 millones pesos por el SOAT: muchos no lo saben

Pocos conductores saben que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) incluye un pago que puede llegar a superar los 8 millones de pesos. Este beneficio aplica en situaciones específicas, pero su desconocimiento hace que muchas personas nunca lo reclamen.

Este beneficio está establecido en la normativa vigente, específicamente en el Decreto 780 de 2016, que fija un tope de 180 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMLDV) para los casos más severos. Sin embargo, la mayoría de los conductores desconoce tanto el monto como los pasos necesarios para solicitarlo.

¿En qué consiste este pago del SOAT?

El monto se entrega a quienes resulten con una incapacidad permanente después de un accidente de tránsito. La compensación económica se determina según el porcentaje de pérdida de capacidad laboral (PCL) que certifica una junta de calificación de invalidez.

Este dictamen es indispensable para que la aseguradora pueda liquidar el monto correspondiente. La Superintendencia Financiera ha reiterado en diferentes boletines que no existe impedimento legal para reclamar esta indemnización siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Para 2025, el salario mínimo diario —base sobre la cual se calcula la indemnización— se estableció en aproximadamente COP 47.450. Esto significa que el valor máximo indemnizable por incapacidad permanente equivale a una cifra cercana a COP 8.541.000. Este monto representa el techo de pago y solo aplica en los casos de mayor afectación, siempre según el dictamen médico oficial de PCL.

Requisitos claros y normativos para iniciar la solicitud

Para activar esta indemnización, los lineamientos oficiales exigen que la persona presente documentos formales que respalden la condición médica. De acuerdo con el Decreto 780 de 2016 y precedentes judiciales sobre este trámite:

Historia clínica del accidente o epicrisis.

Dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la autoridad competente, en firme.

Formulario oficial de reclamación (FURPEN).

Presentar la solicitud dentro del plazo legal: según el artículo 2.6.1.4.2.9 del Decreto 780, el tiempo máximo entre el accidente y la calificación de la invalidez es de 18 meses.

En casos donde intervenga la Subcuenta ECAT, pueden requerirse declaraciones adicionales, como confirmar que no se ha recibido una pensión de invalidez o que no existe afiliación activa a riesgos laborales, de acuerdo con los parágrafos establecidos en la misma norma.