CANAL RCN
Economía

Conductores en Colombia recibirían pago de más de 8 millones pesos por el SOAT: muchos no lo saben

Una guía práctica para entender este beneficio y cómo iniciar el trámite.

SOAT
FOTO: AFP | Freepik

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
10:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Pocos conductores saben que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) incluye un pago que puede llegar a superar los 8 millones de pesos. Este beneficio aplica en situaciones específicas, pero su desconocimiento hace que muchas personas nunca lo reclamen.

Cómo evitar fraudes al momento de comprar el SOAT: alertan por nuevas estafas digitales
RELACIONADO

Cómo evitar fraudes al momento de comprar el SOAT: alertan por nuevas estafas digitales

Este beneficio está establecido en la normativa vigente, específicamente en el Decreto 780 de 2016, que fija un tope de 180 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMLDV) para los casos más severos. Sin embargo, la mayoría de los conductores desconoce tanto el monto como los pasos necesarios para solicitarlo.

¿En qué consiste este pago del SOAT?

El monto se entrega a quienes resulten con una incapacidad permanente después de un accidente de tránsito. La compensación económica se determina según el porcentaje de pérdida de capacidad laboral (PCL) que certifica una junta de calificación de invalidez.

Este dictamen es indispensable para que la aseguradora pueda liquidar el monto correspondiente. La Superintendencia Financiera ha reiterado en diferentes boletines que no existe impedimento legal para reclamar esta indemnización siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Para 2025, el salario mínimo diario —base sobre la cual se calcula la indemnización— se estableció en aproximadamente COP 47.450. Esto significa que el valor máximo indemnizable por incapacidad permanente equivale a una cifra cercana a COP 8.541.000. Este monto representa el techo de pago y solo aplica en los casos de mayor afectación, siempre según el dictamen médico oficial de PCL.

Requisitos claros y normativos para iniciar la solicitud

Para activar esta indemnización, los lineamientos oficiales exigen que la persona presente documentos formales que respalden la condición médica. De acuerdo con el Decreto 780 de 2016 y precedentes judiciales sobre este trámite:

  • Historia clínica del accidente o epicrisis.
  • Dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la autoridad competente, en firme.
  • Formulario oficial de reclamación (FURPEN).
  • Presentar la solicitud dentro del plazo legal: según el artículo 2.6.1.4.2.9 del Decreto 780, el tiempo máximo entre el accidente y la calificación de la invalidez es de 18 meses.

En casos donde intervenga la Subcuenta ECAT, pueden requerirse declaraciones adicionales, como confirmar que no se ha recibido una pensión de invalidez o que no existe afiliación activa a riesgos laborales, de acuerdo con los parágrafos establecidos en la misma norma.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Estos son los carros híbridos más económicos en Colombia antes del cierre de 2025: conozca el listado

Comercio

Reconocida juguetería de EE.UU. aterrizará en Colombia y competirá en el mercado: estos serán sus puntos

Dólar

¡IMPORTANTE movimiento en el precio del dólar en Colombia hoy 25 de noviembre de 2025! Así se cotizó

Otras Noticias

Accidente de tránsito

VIDEO | Momento exacto del brutal choque entre un bus y una tractomula en la vía Bogotá - Tunja

La grabación revela el instante exacto en que la tractomula invade el carril del bus, provocando el choque.

Everton

Jugadores de Everton se fueron a los golpes entre ellos mismos y fueron expulsados

Dos compañeros del Everton se encararon en pleno partido contra Manchester y el árbitro no dudó en sacar tarjeta roja.

Artistas

"Como bien saben": pareja de Andrea Valdiri sorprendió con nuevas declaraciones en medio de los rumores de infidelidad

Estados Unidos

Trump puso en marcha la 'Misión Génesis' en Estados Unidos: ¿en qué consiste?

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales