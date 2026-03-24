Dan a conocer listado de mujeres que fueron seleccionadas para curso de conducir gratis en Bogotá

En un paso decisivo hacia la autonomía económica y el empoderamiento femenino en el centro histórico de la capital, la Alcaldía Local de La Candelaria hizo público el listado oficial de las mujeres beneficiarias de la convocatoria "Candelarias al Volante".

Este programa, que busca romper brechas de género en sectores tradicionalmente masculinizados, otorgará licencias de conducción de categorías A2 (motocicleta) y C1 (vehículo particular y público) de manera gratuita.

Tras un riguroso proceso de inscripción que tuvo lugar a inicios de marzo en la Plazoleta de los Talentos, decenas de mujeres residentes de la localidad 17 fueron seleccionadas para iniciar su formación técnica.

El proyecto no solo cubre el costo de los cursos teóricos y prácticos en Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), sino también los exámenes médicos y los derechos de expedición ante la Ventanilla Única de Servicios.

Listado de mujeres seleccionadas para el curso gratis de conducción

El listado destaca a mujeres emprendedoras y cuidadoras que ven en la conducción una herramienta para potenciar sus negocios y mejorar su calidad de vida.

Entre las seleccionadas para la Licencia B1, carro, figuran nombres:

Elizabeth Yohana Londoño Rojas – Inscripción 1.

Olga Jazmín Bernal Ramírez – Inscripción 8.

Leidy Jineth Castillo Becerra – Inscripción 9.

Sulma Catalina Castro Sabogal – Inscripción 14.

Heidy Katerine Godoy Sandoval – Inscripción 17.

Ivonne Jeannette Marín Gutiérrez – Inscripción 18.

Heidi Sofía Casallas Niño – Inscripción 20.

Ángela Marcela Pico Vaca – Inscripción 22.

Claudia Patricia Farfán Romero – Inscripción 24.

Nayarith Lizeth Quiroga Rojas – Inscripción 25.

Nini Tatiana Toca Berdugo – Inscripción 26.

Sara Sofía Serrano Acevedo – Inscripción 30.

Melissa Joana Mendoza Povis – Inscripción 33.

Letizia Carriazo Barajas – Inscripción 35.

Karen Stephanny Sánchez Vanegas – Inscripción 36.

Leidy Marlen Vanegas Padilla – Inscripción 37.

Jenny Carolina Vanegas Padilla – Inscripción 38.

Chris Gina Beiggethe Parra – Inscripción 39.

Jenny Paola Guarín Castiblanco – Inscripción 40.

Sandra Milena Guarín – Inscripción 41.

Laura Johana Rodríguez Amórtegui – Inscripción 43.

Yury Tatiana Caballero Villalobos – Inscripción 45.

Laura Vanesa Martínez – Inscripción 46.

Diana Carolina Corredor Torres – Inscripción 47.

Kelly Yahandra Delgadillo Malo – Inscripción 48.

Mónica Jazmín Urbina Triviño – Inscripción 49.

Luz Gladis Morales Ángel – Inscripción 50.

Carmen Alicia Sánchez Martínez – Inscripción 51.

July Stephany Peláez Ramírez – Inscripción 52.

Diana Milena López Mayorga – Inscripción 53.

Isabella Castellanos Ospina – Inscripción 54.

Lucía Bautista Tafur – Inscripción 55.

Luz Amparo Garzón Benavides – Inscripción 56.

Sophie Germaine Villamil Garzón – Inscripción 57.

Bárbara Estefanía Murillo Rodríguez – Inscripción 58.

Laura Catalina Alonso Lombana – Inscripción 61.

Jeannette Martínez Barrero – Inscripción 62.

Ashley Mariana Londoño Vargas – Inscripción 63.

Melissa Hasbleidy Pérez Vargas – Inscripción 64.

Sandra Milena Bello Palomino – Inscripción 65.

Para la licencia A2 - Moto para el programa 'Candelarias al Volante'

Rosa Helena Upegui Bogotá – Inscripción 4.

Clara Sofía Moreno Sánchez – Inscripción 7.

Nikoll Valentina Torres Garzón – Inscripción 10.

Adriana María Hernández Sabogal – Inscripción 16.

Nayarith Lizeth Quiroga Rojas – Inscripción 27.

Yury Angélica Carreño – Inscripción 29.

Laura Milena Villarraga Laverde – Inscripción 44.

Paula Sofía Fajardo Ávila – Inscripción 59.

Leidy Yamely Fontecha Suárez – Inscripción 60.

Ángela María Ramírez Jiménez – Inscripción 61