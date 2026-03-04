Atención conductores: así funciona la licencia de conducción digital en Colombia en 2026

La transformación digital en Colombia sigue avanzando y uno de los documentos que ya puede llevarse en el celular es la licencia de conducción.

Así como ocurrió con la cédula digital, ahora los conductores también pueden consultar y presentar este documento desde su dispositivo móvil, sin necesidad de portar la tarjeta física en todo momento.

A partir de 2026, la licencia de conducción digital puede presentarse ante cualquier autoridad de tránsito en el país. Este formato tiene la misma validez legal que el documento físico y facilita la identificación durante controles en carretera o trámites relacionados con movilidad.

Requisitos para obtener la licencia de conducción digital en Colombia

Uno de los puntos clave para acceder a este documento es contar con la cédula digital. Sin este requisito no será posible realizar el proceso, ya que este documento permite validar la identidad del conductor dentro de las plataformas oficiales del Estado.

Si la persona aún no tiene la cédula digital, debe solicitarla en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil o acudir a cualquiera de sus sedes para iniciar el trámite.

También es importante tener en cuenta que esta opción no está disponible para quienes sacan la licencia por primera vez. Actualmente, la licencia digital solo puede obtenerse cuando el conductor realiza una renovación o solicita un duplicado del documento.

Además, la licencia física debe estar activa y actualizada. Para renovarla se deben cumplir varios requisitos, como aprobar los exámenes médicos en un Centro de Reconocimiento de Conductores, no tener multas pendientes y estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Paso a paso para descargar la licencia digital

Una vez cumplidos los requisitos, el proceso para consultar o descargar la licencia es sencillo y se realiza en línea.

Primero debe ingresar al portal de la Carpeta Ciudadana Digital. Allí deberá iniciar sesión con su cuenta o registrarse utilizando su cédula de ciudadanía.

Dentro de la plataforma, el usuario debe dirigirse a la sección Mis Categorías y seleccionar la opción Licencia de Conducción Digital.

En ese apartado podrá visualizar el documento o descargarlo directamente en su celular para presentarlo cuando sea requerido por las autoridades de tránsito.

En cuanto al costo, la licencia digital no tiene un valor adicional. El precio corresponde al trámite normal de expedición, renovación o duplicado de la licencia física, ya que el documento queda registrado automáticamente en el sistema.