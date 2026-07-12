Confirman fechas de las próximas vacaciones en colegios públicos: estos serán los días de descanso

Las vacaciones de mitad de año ya quedaron atrás para miles de estudiantes de colegios públicos de Bogotá. Tras el regreso a las aulas el pasado 7 de julio, muchos padres de familia y alumnos ya comienzan a preguntarse cuándo será el siguiente periodo de descanso establecido en el calendario académico de 2026.

La Secretaría de Educación Distrital y el Ministerio de Educación ya tienen definidas las fechas oficiales.

¿Cuándo serán las próximas vacaciones en los colegios públicos de Bogotá?

De acuerdo con el calendario académico del Distrito, las vacaciones de mitad de año se desarrollaron entre el 22 de junio y el 6 de julio de 2026, mientras que los estudiantes retomaron las clases el martes 7 de julio.

Ahora, el siguiente descanso para los alumnos del calendario A será la semana de receso escolar, programada entre el 5 y el 12 de octubre de 2026. Las actividades académicas se reanudarán el martes 13 de octubre.

Este periodo hace parte del calendario oficial adoptado por la Secretaría de Educación de Bogotá mediante la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, documento que fijó la organización del año escolar para los establecimientos educativos oficiales de la capital.

Estas son las últimas vacaciones del calendario escolar 2026

Después de la semana de receso, el siguiente y último periodo de vacaciones será el de fin de año.

Según el calendario oficial de Bogotá, las vacaciones de cierre del año escolar comenzarán el 30 de noviembre de 2026 y se extenderán hasta el 11 de enero de 2027, cuando los estudiantes volverán a las aulas para iniciar un nuevo ciclo académico.

Las autoridades educativas recomiendan a las familias consultar siempre el calendario oficial de cada institución, especialmente en el caso de colegios privados, ya que algunos pueden tener ajustes en sus cronogramas.

Sin embargo, para los colegios públicos de Bogotá, estas son las fechas oficiales que marcarán los próximos descansos de los estudiantes durante lo que resta del año.