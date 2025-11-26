Herramientas para que las empresas puedan cumplir con el pago de primas sin afectar su flujo de caja

Con el fin de año acercándose, las empresas colombianas comienzan la búsqueda de mecanismos financieros que les permitan cumplir obligaciones laborales, como el pago de primas de servicios, bonos anuales y vacaciones, sin afectar su flujo de caja.

Según Asofondos, alrededor de 10 millones de trabajadores del país deben recibir el abono correspondiente a la prima, lo que se traduce en cerca de 1.5 millones de empresas llamadas a hacer dicho desembolso.

Sin embargo, la falta de liquidez, retrasos en pagos de sus clientes y el incremento de los costos operativos por la temporada, en muchas ocasiones limitan la capacidad de pago de las compañías, principalmente de las pymes.

Alternativas esenciales para pagar primas

Este tipo de coyunturas las obliga a buscar alternativas que en algunos casos resultan en recorte de operaciones, el aplazamiento de plazos a proveedores o, en la peor de las situaciones, el incumplimiento de sus compromisos financieros, con proveedores, o incluso laborales, pues muchas de las pequeñas y medianas empresas no cuentan con los requisitos necesarios para solicitar un crédito tradicional.

No obstante lo anterior, en la actualidad se han popularizado opciones de financiamiento más flexibles como el factoring y el confirming, que permiten obtener liquidez inmediata sin que esto suponga endeudarse.

De acuerdo con Juan Fernando Jaramillo, Country Manager de KLYM, comparando el mes de noviembre de 2023 con 2024, hubo un incremento del 5 % en las solicitudes de factoring, confirming y capital de trabajo en su plataforma, pero para el último mes, el aumento llegó al 44 %.

Desde noviembre, muchas empresas comienzan a prepararse para el cierre de año, incluyendo el pago de la prima de servicios a sus colaboradores, impulsando el aumento de aplicaciones para factoring y confirming. El año pasado desembolsamos cerca de US$50 millones a través de nuestra plataforma en el mes de noviembre, cifra que aumentó en diciembre a los US$77 millones, explicó.

Entre las industrias que más demandan este tipo de financiamiento, se destacan la manufactura, el comercio al por mayor y la construcción, actividades en las que el cierre de año concentra un alto volumen de facturación y plazos de pago más largos, lo que eleva la necesidad de contar con recursos para sostener la operación.

Auge del factoring y confirming

El directivo señaló que una de las razones por las que las empresas acuden a estas alternativas de financiación se debe a que el factoring permite obtener liquidez a través de las facturas por cobrar, lo que supone obtener recursos de forma ágil y flexible sin necesidad de endeudarse, afectar los cupos crediticios con las entidades bancarias, con un proceso muy ágil y sencillo.

Esto se traduce para las empresas en recursos inmediatos, la reducción de riesgo de presentar moras por parte de los clientes y la capacidad de mantener sus operaciones sin interrumpir su crecimiento.

Sin embargo, Jaramillo advierte que no todas las opciones de financiamiento aplican para todas las compañías, ni para todas las necesidades, pues mientras el factoring se recomienda para obtener liquidez inmediata para el normal funcionamiento de la compañía, el confirming es una alternativa más efectiva para las empresas pagadoras cuando necesitan extender los plazos de pago con sus proveedores para mantener su flujo de caja centralizado y más ordenado.

Por otro lado, el experto destaca que el mecanismo de financiamiento de capital de trabajo es la opción más adecuada para las empresas que requieren acceder a liquidez instantánea sobre facturación futura para atender, ya sea operaciones puntuales o proyectos de mediano o largo plazo.

Para este fin de año, se espera que el factoring y el confirming continúen impulsando la estabilidad de las pymes, ante la necesidad del pago de las primas y el cumplimiento de compromisos laborales.

Según Colombia Fintech, se proyecta que durante todo 2025 las fintechs financien en el país más de $7 billones en operaciones de factoring y confirming, lo que representaría un aumento del 20 % respecto a 2024.

Esta cifra refleja la creciente confianza del tejido empresarial colombiano en modelos de financiación más flexibles y digitales, como herramientas para impulsar la liquidez y el crecimiento sostenido de las empresas a lo largo del año.