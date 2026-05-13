Construcción informal en Colombia: el plan para viviendas seguras

En Colombia, la autoconstrucción informal es un problema crítico que afecta a millones de familias dejándolas vulnerables ante fallas estructurales. Conozca cómo una nueva alianza entre expertos internacionales y el sector privado busca capacitar a los maestros de obra para garantizar hogares dignos.

El panorama de la construcción informal en Colombia

Tener una casa propia es el sueño de millones de familias, pero en la búsqueda de este objetivo, muchas terminan expuestas a peligros invisibles. De acuerdo con cifras reveladas por Camacol, entre el 36 % y el 40 % de las viviendas en Colombia se han construido de manera informal.

Esta alarmante estadística significa que casi la mitad de las edificaciones en el país se levantan sin cumplir los estándares técnicos adecuados de habitabilidad. En la práctica, esto se traduce en un grave déficit cualitativo: hogares construidos con materiales inadecuados, altos riesgos estructurales ante sismos o desastres naturales, y serias limitaciones en el acceso a servicios básicos. El sector de la construcción enfrenta hoy un reto ineludible: no se trata solo de construir más, sino de construir mejor.

¿Qué es el programa Construya y cómo protege su hogar?

Frente a esta radiografía de riesgo, surge una luz de esperanza a través del proyecto Construya. Esta iniciativa es implementada en el país por la ONG suiza Swisscontact, en un trabajo articulado con el SENA y con el financiamiento de la Fundación Hilti. Su objetivo principal es claro: transformar la autoconstrucción informal mediante la promoción de prácticas de construcción que sean seguras, saludables y sostenibles.

La problemática no es exclusiva de Colombia; en territorios vecinos como Lima (Perú), donde el programa también opera junto a Sencico y Capeco, se estima que más de 700.000 personas viven expuestas a amenazas por desastres naturales debido a la precariedad de sus viviendas.

Para mitigar esta realidad, la estrategia de Swisscontact se fundamenta en tres ejes vitales:

Capacitación técnica: Un modelo de formación para maestros de obra enfocado en buenas prácticas constructivas.

Un modelo de formación para maestros de obra enfocado en buenas prácticas constructivas. Sensibilización familiar: Educar a los hogares sobre la importancia de invertir en seguridad estructural.

Educar a los hogares sobre la importancia de invertir en seguridad estructural. Enfoque sistémico: Colaboración directa con fabricantes, ferreterías, instituciones de formación y alcaldías locales.

El rol clave de los maestros de obra en la vivienda segura

Para erradicar el riesgo de las viviendas, es fundamental ir a la raíz del proceso constructivo. En los barrios de Colombia, los maestros de obra son figuras centrales y de entera confianza para las familias. De hecho, influyen en la compra de más del 60 % de los materiales de construcción a través de las ferreterías de barrio.

Según registros del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), en Colombia hay más de 65.000 maestros de obra con matrícula profesional vigente. Además, datos del DANE indican que el sector emplea a cerca de 1,6 millones de personas, muchos de ellos trabajadores empíricos vinculados a la informalidad.

Desde Swisscontact estamos apostando por mejorar la calidad y seguridad de la vivienda en Colombia, llevando conocimiento técnico y prácticas sostenibles a quienes están directamente involucrados en la construcción. Para lograrlo, las alianzas con actores del sector nos permiten dejar capacidades instaladas en los territorios

Explicó Enrique Maruri, director de Swisscontact Colombia.

Alianza entre Swisscontact y PROCEMCO para el futuro del sector

El compromiso por una construcción progresiva y de calidad se ratificó recientemente en Cartagena, durante la Reunión del Cemento y el Concreto. En este importante escenario, PROCEMCO asumió un rol como articulador clave en alianza con Swisscontact.

El propósito de esta unión es que las empresas del sector privado integren estas metodologías de capacitación en sus planes comerciales y de responsabilidad social. Al institucionalizar la formación técnica, se asegura que el modelo de calidad y sostenibilidad perdure a largo plazo, impactando positivamente las cifras de déficit habitacional.

Diego Jaramillo, gerente técnico de PROCEMCO, lo resume con claridad:

Creemos que el crecimiento del sector debe traducirse en mejores prácticas y en una mejora real de la calidad de la vivienda en el país. Esta alianza aporta de forma concreta a la reducción del déficit cualitativo, especialmente en los procesos de construcción progresiva

En un momento crucial para la reactivación económica de Colombia, iniciativas como esta cambian el debate tradicional. Profesionalizar la autoconstrucción abre una ruta segura para proteger la vida de las familias y consolidar la vivienda como un verdadero motor de desarrollo social.