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Menor murió tras violento choque de motos en la vía Bogotá - Mesitas: dos personas luchan por su vida

Entre las víctimas está un estudiante de la Institución Educativa Mariano Santamaría.

Accidente de tránsito en Cundinamarca
Foto: Bomberos Cundinamarca

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
05:03 p. m.
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Un violento accidente entre dos motocicletas dejó una escena devastadora en la Troncal del Tequendama, entre Bogotá y Mesitas del Colegio, donde dos personas murieron y otras dos quedaron gravemente heridas.

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El choque ocurrió en el sector Puerto Rico y entre las víctimas fatales se encuentra un menor de edad, estudiante de la Institución Educativa Departamental Mariano Santamaría del municipio de San Antonio del Tequendama.

Menor murió tras violento choque de motos en la vía Bogotá - Mesitas

Según la información conocida hasta ahora, las dos motocicletas colisionaron fuertemente y el impacto fue tan grave que dos personas fallecieron en el lugar de los hechos. Una de ellas era un hombre y la otra el menor de edad.

La emergencia generó momentos de angustia entre quienes transitaban por este importante corredor vial de Cundinamarca. Testigos alertaron a los organismos de socorro mientras las autoridades llegaban para atender la tragedia.

Además de los fallecidos, otras dos personas resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas al Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio de Mesitas del Colegio. Allí permanecen bajo atención médica en procesos de reanimación y estabilización.

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de San Antonio del Tequendama, el Cuerpo de Bomberos de El Colegio y uniformados de la Subestación de Policía de Santandercito, quienes atendieron la emergencia y apoyaron las labores en la zona del accidente.

¿Qué hipótesis hay detrás del accidente en la vía Bogotá - Mesitas?

Hasta el momento no se conocen las causas exactas del choque ni las circunstancias en las que ocurrió la colisión entre las motocicletas.

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