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Viral foto de Marco Rubio con la sudadera que tenía Nicolás Maduro cuando lo capturaron

A través de redes sociales, la Casa Blanca publicó la curiosa foto que se volvió viral en pocas horas.

Marco Rubio con la sudadera que tenía Maduro.
Marco Rubio con la sudadera que tenía Maduro. Foto: La Casa Blanca.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 13 de 2026
05:23 p. m.
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En los últimos días, ha causado curiosidad una serie de mensajes que el presidente Donald Trump ha hecho con respecto a Venezuela.

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El pasado 11 de mayo, John Roberts, reconocido periodista de la cadena Fox News, reveló que, tras entablar una charla por teléfono, el mandatario le habría dicho que consideraba seriamente volver al país sudamericano en el estado número 51.

El estado 51: ¿Es solo una broma?

Meses atrás, The Washington Post afirmó que esta misma idea presuntamente la plasmó durante la cena del Club Alfalfa en Washington. Aunque precisó que se habría tratado solo de una broma.

Las reacciones no se hicieron esperar y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció: “Jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia. Amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia”.

Se pensó que el tema iba a quedar en eso, pero este 13 de mayo, Trump publicó en Truth Social una imagen con el mapa de Venezuela, pero con la bandera de Estados Unidos y la leyenda “51th State”.

Marco Rubio con la sudadera yendo a China

La respuesta de Rodríguez fue rápida y también por redes sociales. Compartió una imagen del mapa, pero con este mensaje: “Orgullosos siempre de ser venezolanos y de haber defendido en La Haya a nuestra Venezuela Toda”.

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Horas después, la propia Casa Blanca compartió un video relacionado a Venezuela, aunque teniendo a Nicolás Maduro como protagonista.

Con la canción ‘Hypnotize de The Notorious B.I.G., se recordó la foto que publicó Trump aquel 3 de enero de 2026 con Maduro capturado y a bordo del USS Jima. La imagen fue curiosa por el vestuario: una sudadera gris de Nike.

Pues bien, la Casa Blanca publicó una imagen del secretario de Estado, Marco Rubio, luciendo la misma sudadera. En cuestión de horas, estallaron los comentarios.

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